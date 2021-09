El abogado de Adriana Aguirre habló sobre los dichos de su clienta contra Anamá Ferreira: “Ella lo interpretó mal”

Hace unos días se desató un insólito escándalo entre Adriana Aguirre y Anamá Ferreira que todavía sigue en pie. Es por esto que el abogado de la blonda defendió a su clienta después del audio que se filtró donde esta le dice “grandota” a la ex modelo, y también por la situación que se vivió en “Está en tus manos”, el ciclo que conduce Edith Hermida.

Bendita y su informe sobre el agravio racista de Adriana Aguirre a Anamá Ferreira.

Ese día, Aguirre enfrentó Anamá para silenciarla: “¡Pará! ¡Dejame hablar, mono!”. Sobre estos dichos, su abogado, el Dr Matías Garcete Suárez expresó: “Yo tiendo a separar lo mediático de lo jurídico. Acá claramente hubo un dicho que no tiene la finalidad que Anamá entiende o expresa. No hubo ánimo de injuriar y se pidieron disculpas”, dijo el letrado en diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”.

“Acá no hubo una situación discriminatoria. Tomamos muy en serio las cuestiones de discriminación. Es simplemente un dicho y que escuchándolo no es lo más grato. Fue inmediato el pedido de disculpas de Adriana y se ofrecerán nuevamente”, Continuó el representante legal de Adriana.

Además, agregó: “Acá hay un receptor que es Anamá y evidentemente lo que dijo Adriana, ella lo interpretó mal. No hay intención de dañar. Nuestra parte expresa el ánimo conciliatorio y vamos a avanzar a hacerlo público y dejarlo en claro”.

Recordemos que Aguirre, en conversaciones con el portal Primicias Ya, expresó: “Realmente estoy muy angustiada por lo que ocurrió. Estaba contando el sufrimiento que había tenido por el accidente y cómo había quedado mi pierna y me veo interrumpida de golpe por Anamá porque es una persona vehemente. Yo le contesté pero no con una palabra discriminatoria, es una palabra que utilizo siempre: qué mona que estás, qué mono”.

“Me siento muy mal y muy angustiada por esta situación porque a Anamá la quiero mucho y la respeto como figura y hemos trabajado juntas. Jamás le faltaría el respeto a ella y a nadie”, cerró la vedette.

Por su parte, Ferreira fue muy tajante: “Del racismo no hay disculpas. No existen las disculpas para un racista. Se tiene que concientizar y hacer su trabajo”, y agregó: “¿De qué me sirve denunciarla? Pero lo voy a hacer para que ella haga trabajos comunitarios. Tiene que ir a un comedor y trabajar ahí un día, dos, lo que sea. Eso es lo que yo quiero, que se concientice”.