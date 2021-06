Abogada y pastelera apasionada: la historia de Agustina Fontenla, exparticipante de Bake Off que murió por Covid-19

Murió este jueves por Covid-19 Agustina Fontenla, la joven rionegrina de 31 años que se hizo famosa por su participación en el programa “Bake Off Argentina” (Telefe), emitido en 2020.

Agustina era una de las participantes más queridas del ciclo de repostería. Incluso, debido a su talento, esfuerzo y carisma, la joven había llegado a las semifinales junto a Samanta Casais, Agustina Guz y Damián Pier Basile (el ganador del certamen).

Agus (extremo izquierdo) había llegado a la semifinal de Bake Off 2020 - Gentileza

Durante su paso por el reality de Telefe recibió elogios por el jurado integrado por Christophe Krywonis, Damián Betular y Pamela Villar debido a su dedicación semana a semana. Por otro lado, su historia de vida también resultó una de las más atrapantes para el público.

Quién era Agustina Fontenla

Agustina, quien creció en San Antonio, era de profesión abogada -se había recibido en 2015 en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca-. En paralelo, durante los últimos años, ella afianzó su pasión por la pastelería, a la que se abocó tras su paso exitoso por “Bake Off”.

Agustina Fontenla se recibió de abogada en 2015, pero su verdadera pasión era la gastronomía - Gentileza

“Mucha gente cuando me ve piensa que soy una abogada que cuando está aburrida hace pastelería, que es un hobby. La verdad que no. Los últimos finales de la carrera me la pasé llorando porque yo quería cocinar”, había revelado Agustina Fontenla en una de las emisiones del programa de Telefe.

Tras su paso por Bake Off, Agus lanzó su propio emprendimiento de cocina - Gentileza

“Entendía todo el esfuerzo de mi familia para mandarme a estudiar y no era tiempo de cambiar. Todo el mundo me decía que cuando empiece a trabajar, se me iba a pasar. Nunca se me pasó”, contó, acerca de su pasión en la cocina y no tanto en los tribunales.

Después de terminar su participación en “Bake Off”, la joven había lanzado su propio emprendimiento: “Arte y azúcar”, dedicado a la producción y decoración de tortas, cupcakes, entre otras delicias dulces.

Debido a su compromiso con su lugar natal, Agus también había sido designada como Embajadora de las Ciudades del Golfo.

Según trascendió, la pastelera había sido intubada el miércoles y falleció la madrugada de este jueves, luego de complicarse su cuadro de salud por coronavirus. La familia emitió un comunicado que se difundió esta mañana a través de la empresa encargada del sepelio: “Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Su familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”.