¿A qué se dedica Romina Malaspina desde que dejó el periodismo?

Desde que dejó su labor como conductora en Canal 26 y abandonó sus estudios en periodismo, muchos se preguntan a qué se dedica Romina Malaspina y cómo hace para costear lo que parece ser un estilo de vida de alto nivel.

Por un lado, la modelo comenzó a explorar el mundo artístico: primero lanzó el sencillo “Color”, y en agosto dio a conocer el tema “Todo está bien”, ambos de la mano de Deer Models, una empresa que se define como experta en entretenimiento, y donde desarrollan “contenido para el cuidado del cuerpo, el alma y todo el ser”

Pero lo que más llamó la atención de la nueva faceta de Romina Malaspina es que se metió de lleno en el mundo de las criptomonedas. Así, la influencer se dedica a compartir los aprendizajes de sus clases de compra y venta e invita a sus seguidores a hacer lo mismo que ella. De hecho, a fines de mayo dio un breve curso junto a su mentor, que se trató de una “introducción al mundo de las criptomonedas”.

“Hay mucha gente que quiere empezar de cero, háganme saber si necesitan algo y puedo hacer un vivo o una transmisión por Twitch para que aprendan. Esto es increíble, es lo que se viene y hay lugar para todos”, expresó en alguna oportunidad a través de sus historias de Instagram.

El curso sobre criptomonedas del que participó Romina Malaspina.

En otro momento, habló un poco de su rutina como “trader girl”: “Ustedes ya me conocen, saben que soy un bicho nocturno, a esta hora me pongo a hacer cursos, estoy comprando y vendiendo criptomonedas. Hoy me desperté y la mayoría de las monedas de mi portafolio estaban en suba. Ahora, están en baja. Esto no es malo, el mercado de criptomonedas se mueve constantemente, la clave es comprarlas cuando bajan, y cuando suben venderlas y comprar otras. Eso es básicamente lo que yo hago con mis criptomonedas“.

La ex Gran Hermano no para y también se dedica a hacer transmisiones en vivo a través de Twitch, donde disfruta al máximo de su costado gamer. Pero eso no es todo, ya que también está incursionando como DJ: a principio de mes debutó en el lanzamiento del superclub virtual Amnesia Ibiza.

Este año, Romina Malaspina debutó como DJ.

¿Algo más? En el mundo de los canjes y la publicidad, Romina es una de las embajadoras oficiales de Bang Energy, una marca estadounidense de bebidas energéticas, que desde 2020 se convirtió en la tercera más vendida en ese mercado.