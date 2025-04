Seguimos teniendo a Messi

El gobierno lleva 8 ruedas con el dólar controlado y habiendo producido una nueva polémica sobre su valor “deseado” a $ 1000 y su adicción al carry trade. Por las dudas, sigue recibiendo apoyos desde el exterior: 1) el secretario del tesoro americano que dijo que, en caso extremo, podría haber “a little help from my friends”, y 2) Giorgieva que fue muy Kristalina al iniciar la campaña electoral pidiendo el voto para el gobierno (aunque después dijo que no dijo eso, como de costumbre cuando se mete la pata). Como muestra de que la inflación no es solo un fenómeno monetario, Toto pidió mesura a los formadores de precios y a advertir a los sindicatos que las paritarias tienen techo. O sea, el libre mercado no se estaría verificando. No importa: lo único importante es ganar la elección. Realpolitik, como Dios manda (sobre todo en estos días vaticanos). Entre otras cosas porque el índice de confianza del consumidor de la UTD marcó en negativo por tercer mes consecutivo (aunque estabilizándose), y porque el consumo popular tiene una recuperación muy lenta.