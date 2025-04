La nostalgia está de moda

El gobierno estrenó la tercera fase con el pie derecho (no es una alusión ideológica). Si bien recurrió a “manos amigas” -¿será la mano invisible de Adam Smith?- y mientras reina la cautela entre los variados agentes económicos, logró su objetivo de mostrar que el poder de fuego que le dieron los organismos internacionales sirvió. Al menos por ahora, todos los actores coinciden en una cosa: volvió el carry trade, al cual se lo podría denominar una “política de Estado” a esta altura.

El éxito de esta nueva fase -producto del agotamiento de la anterior que estaba haciendo que el Banco Central terminara por escupir sangre- residirá en la habilidad para administrar la mentada manta corta. Si el dólar se acerca a 1400 se gana competitividad, pero se escapará la inflación. Si baja a 1000 controlará los precios, pero tendrá problemas para que se liquiden divisas. Como el límite superior e inferior se irá a ajustando a razón de un 1 % mensual, eso significa que iremos a votar con una banda entre 940 y 1484 $ aproximadamente, un 36 % más amplia que los 400 pesos de arranque. Será todo un aprendizaje para los agentes económicos . Como buena parte de estos 6 meses preelectorales coincidirán con el trimestre de oro agrícola, se supone que el oficialismo debería llegar al 28 de octubre con más oxígeno.

Las declaraciones de Milei sobre el campo no solo cayeron muy mal, sino que además predispusieron negativamente para liquidar en el corto plazo, pese al “recordatorio”. Van a vender sin apuro, lo mínimo indispensable, lo cual no es buena noticia para el gobierno. Peor aún si la divisa se acerca al piso de la banda (que además disparará las importaciones y achicará el superávit comercial). ¿Prefiere el presidente a Vaca Muerta, la minería y las tecnológicas, que no dependen del clima, ni de la estacionalidad biológica? Lo que no sabemos es, en ese caso, que Argentina quedaría. El tema es que el campo genera divisas ahora, mientras que las otras dos “pampas húmedas” son más de largo plazo.

Mientras el gobierno ya empezó a romper los huevos de Pascua para disfrutar de los confites, la Corte movió su primera ficha respecto a la causa Vialidad que aqueja a Cristina. Sin embargo, difícilmente esta novedad y alguna otra le impidan a la jefa presentarse como candidata este año. La Suprema de tres integrantes tiene que hacer todo por unanimidad y raramente se expida sobre una situación judicial de tan alto volumen político antes de las elecciones. Lo único que debe procurarse CFK es evitar que se vote la ley de ficha limpia en el Senado, donde ella tiene las mejores barajas hasta el 10 de diciembre. Después, Dios dirá.

Como lo reiteramos varias veces en las últimas semanas, la presidenta del PJ nacional firmó una tregua con los rebeldes de Kicillof. No cabía otra, aunque eso significa reconocerle a la disidencia un peso político que habla de la progresiva debilidad de ella. Para el gobernador es toda ganancia: no tenía nada y ahora quizá tenga un tercio de la torta bonaerense. Pero claro, la lideresa ajusta cuentas por el camino. Ya le hizo dos: 1) no adelantó los plazos del cronograma electoral provincial como quería el ex ministro de economía, y 2) propuso quitar el límite a las reelecciones de los legisladores, sin mover fichas respecto a las de los intendentes. Axel, por su parte, amenaza con habilitar el sistema de colectoras por decreto para concejales y así quitarle poder a la lapicera de Máximo. Las negociaciones por las listas van a ser salvajes.