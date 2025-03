¿Qué les pasa? ¿Están nerviosos?

Aquí están “pasando cosas”, las suficientes como para que el Javo haya decidido cancelar su tercer viaje consecutivo al exterior, señal de que en los grupos focales el presidente luce un poco desenfocado frente a diversas problemáticas, ajenas a las prioridades ciudadanas . Vamos a citar una vez más hasta el cansancio a nuestro querido Sun-Tzú: actuar estratégicamente implica concentrar esfuerzos, no dispersarlos. Dos meses de sucesos que lo mantuvieron a la defensiva no da imagen de león. Por suerte para él, el miércoles logró blindar el DNU por el acuerdo con el FMI (salvo que haya algún dolor de cabeza en la justicia), con una estrategia muy astuta políticamente.

Si tienen temores los que aún no la pusieron, imagínense a los que la pusieron y cualquier ruido los asusta. En el libro “Puede fallar”, Andrés Borenstein y Gabriel Llorens describen los problemas de comunicación que tuvieron los gobiernos, y particularmente los ministros de economía, en los pasados 40 años de democracia. Parece que Toto y Javo no lo leyeron porque en los últimos días cometieron una serie de errores básicos de comunicación que generaron turbulencias, más allá de si los fundamentals están bien o no. Lo cierto es que, al mismo tiempo que el acuerdo con el Fondo está más cerca, más incertidumbre sintió el mundo financiero. Hay algo que no está funcionando bien en la comunicación, en la política… o en la realidad. O todo al mismo tiempo.