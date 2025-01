Los equilibristas sin red

El argumento ad hominem es empleado por los políticos en general. Cuando alguien decía que los desaparecidos eran diez mil y no treinta mil, se le decía que era un facho por opinar de ese modo, como si el número importara. Cuando Trump responde al pedido de misericordia de la obispa Budde, tachándola de radical de izquierda, utiliza un argumento ad hominem. Lo mismo cuando Milei llama hijos de puta a Pagni y Longobardi solo porque lo han criticado. Esto no tiene nada que ver con estar o no de acuerdo con decisiones del gobierno. Bajar la inflación puede ser una medida bienvenida, pero hacerlo todo a los gritos o a los insultos y cortando alambres, no solo es un acto antidemocrático y de mala educación si no que puede ser la semilla de un hecho histórico mayor y peor. Los que defienden esta manera de actuar dicen que se trata de una formalidad inofensiva. A ellos les pido que lean a Unamuno cuando explica por qué la forma suele ser el fondo.