La oposición local, hacia un armado complejo

Un ejemplo del movimiento que se va gestando lo ofrece lo que todavía se identifica como La Unión Mendocina (LUM), el conglomerado ideado por Omar de Marchi que logró inquietar bastante al cornejismo en las últimas elecciones. Quienes le responden y respetan su manera de hacer política señalan con énfasis que el lujanino de ninguna manera ha hecho abandono de la conducción del espacio. Al margen de cargos partidarios o de gestión , a De Marchi le responden el presidente del Pro, Gabriel Pradines, el intendente Esteban Allasino, justamente de Luján de Cuyo, la totalidad de los legisladores del Pro que integran LUM y también varios del resto de los componentes iniciales de dicha coalición , incluyendo a arriesgados como Hugo Laricchia y Marcelo Romano. Tal vez le corresponda a De Marchi marcar líneas divisorias con el plano nacional, donde por el momento no le va mal como funcionario de la gestión libertaria.

Hay, por supuesto, posturas enfrentadas con respecto a algunas políticas, como ocurre con la actividad minera. Justamente, es de LUM uno de los principales referentes de la resistencia a la minería, el legislador sancarlino Jorge Difonso, que también mantiene expectativas en lo que respecta a la conducción del espacio que integra. Está, o estaba, llamado a competir por la conducción si De Marchi decidía dar un paso al costado para dedicarse al plano nacional. Pero todo indica que no será así, todo lo contrario.

Volviendo a la función actual de De Marchi, se dice que está muy conforme con su labor en la conducción de Aerolíneas Argentinas porque en general el trato con el personal, su principal labor, se ha tornado más amable y porque su función coincide con un dato histórico no menor: la empresa aérea estatal cerró 2024, primer año de gestión libertaria, con superávit, un resultado positivo que no se registraba desde hace más de 15 años. Esto llevó al Gobierno a señalar dicho resultado como un logro producto del saneamiento de las cuentas de la empresa.

En definitiva, el alcance que pueda llegar a tener en el próximo proceso electoral en la provincia La Unión Mendocina dependerá del nivel de compromiso con la realidad local que se determine en el espacio. El liderazgo, tanto en lo personal como a nivel partidario, posiblemente quede a cargo del dirigente y el partido que más se diferencien de la administración de Cornejo, sin importar el vínculo que éste llegue a tener en lo electoral con La Libertad Avanza. Además, hay que esperar definiciones con respecto al desdoblamiento que marca la ley electoral local y que está en veremos por la decisión del Gobernador de estrechar vínculos con el mileísmo en base a las coincidencias expresadas en cuanto a la política macroeconómica del país.

Mientras tanto, Mauricio Macri no pierde tiempo en lo que considera que debe ser una buena organización de su partido en cada territorio. En ese marco lo esperan esta semana en Mendoza como apoyo a la pata local del partido “amarillo”, al mando aquí de Gabriel Pradines.

Tal vez, la línea definitoria de cómo se deberá estructurar el Pro, o La Unión Mendocina, dependa en gran medida de esa esperada visita del ex presidente, que mantendría el criterio de que el partido organice su estrategia de acuerdo con el escenario que se presente en cada distrito. En cuanto a Mendoza estaría decidido ir en rol opositor al espacio liderado por el gobernador Cornejo. Pero no sólo en el plano local, ya que es sabido que Macri quiere que su partido se fortalezca. Para ello deberá competir por bancas en el Congreso a las que también aspira La Libertad Avanza, para que en la segunda parte de la presidencia de Milei la representación parlamentaria no sea tan limitada y necesitada de apoyos externos.

Y para tener un Pro competitivo en el Congreso, Macri también pretende sumar voluntades desde las provincias. En el caso de Mendoza dicen que su aspiración es por lo menos un diputado. Libertarios, cornejistas y peronistas buscarán repartirse los cuatro restantes que elegirán los mendocinos. Linda competencia.

Por último, del lado del PJ las cosas no terminan de acomodarse. En el sector de La Cámpora siguen ansiosos por poner en marcha la estructura partidaria pensando en un año electoral que será definitorio para el peronismo mendocino, necesitado de recuperar terreno luego de tantos años de frustraciones. Consideran que la conducción partidaria, a cargo del sanrafaelino Emir Félix, debería apurar los tiempos.

También salen a relucir las desconfianzas de siempre; nunca faltan los dirigentes que señalan que el sector de los intendentes, al que justamente pertenecen los Félix, se preocupa más por la relación con la Provincia y, en esa línea, con la tranquilidad de cada territorio departamental. Aunque en un discurso reciente el intendente Omar Félix lo hizo enojar al Gobernador al hablar de reavivar el debate sobre la autonomía municipal, tema que incomodó a Cornejo. Es que, con habilidad, el jefe departamental del Sur sacó a relucir ese tema en el contexto del debate sobre las facultades que deben tener los municipios en el área de Tránsito. En términos futbolísticos, tal vez como para que no se crea que las partes firmaron un empate.

* El autor es periodista. [email protected]