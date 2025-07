El Mercosur como campo de batalla ideológica

No es importante lo que un gobernante piense de otros gobernantes. Mucho menos si coincide o no en términos ideológicos. En la escena internacional un gobernante no está para representarse a sí mismo o a la facción política que lo apoya ni a la ideología que profesa, sino para representar al país que confirió ese mandato. Por cierto, tanto su pensamiento como su partido y su ideología deben guías en los mensajes y propuestas que formule. Pero guiarse por ellos no es lo mismo que atarse a ellos.