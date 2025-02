Delito de menores: bajar la edad de imputabilidad y hacer efectiva la obligatoriedad escolar

La muerte de la pequeña Kim, de apenas siete años, deja un daño irreparable en su familia; no hay palabras que cicatricen la herida de tanta injusticia.

Esto como medida punitiva, pero también necesitamos medidas preventivas . Un chico de 12 ó 13 años debe estar en la escuela y no en la cárcel. Basta de mirar para otro lado con la obligatoriedad en educación, que hoy no se cumple.

La escuela es obligatoria y la responsabilidad es de todos: del Estado, de los padres y los alumnos . Con el servicio militar obligatorio se hacía cumplir su obligatoriedad: si no te presentabas te iban a buscar. Debemos encontrar el mecanismo para cumplir con la obligatoriedad de la educación.

Dimos un paso importante con la Cédula Escolar Nacional para tener un seguimiento diario de la asistencia de los alumnos. Lamentablemente, esta ley sancionada en la presidencia de Macri no fue reglamentada. Alerté de esto al gobierno de A. Fernández, sin respuestas, también al actual subsecretario de educación, quedando a la espera de su implementación.

Otro programa propuesto, pero que sólo logró media sanción del Senado, fue el Servicio Cívico Voluntario (no obligatorio) basada en una experiencia exitosa en Mendoza. Consistió en utilizar las instalaciones ociosas de las Fuerzas armadas para dar terminalidad educativa y capacitación en oficios (carpintería, electricidad, pintura, etc.) es decir educación dual. Deberíamos retomarlo y aplicarlo en todo el país y así se lo he trasmitido al actual gobierno.

El Ejecutivo y el Legislativo debemos abordar el problema de la deserción escolar para exigir el cumplimiento de la obligatoriedad escolar.

Bajemos la edad de imputabilidad, pero también hagamos realidad la obligatoriedad. Saquemos a los chicos de la calle y pongámoslos en las escuelas, les haremos un bien a ellos, a sus familias y a la sociedad.

* El autor es diputado nacional por Mendoza.