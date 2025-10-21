Catherine Fulop será operada y contó que la recuperación será larga

Catherine Fulop sufrió una fuerte caída el pasado martes 16 de septiembre. El episodio ocurrió durante una función del show de la banda Erreway en el Movistar Arena. La actriz tropezó durante la presentación y cayó del escenario ante la mirada de los fans. "Por suerte estoy viva", aseguró con humor, desde el piso.
Todo ocurrió durante una parte del show en la que Fulop simulaba no ver a Camila Bordonaba, quien interpretaba a su hija en la recordada telenovela "Rebelde Way". "¿Dónde estás hijita?" se le escucha decir a Fulop, a lo que su coequiper, desde atrás respondía "estoy acá".
La operación a la que tendrá que someterse Catherine Fulop
Catherine Fulop deberá someterse a una operación en el hombro. La actriz venezolana, que se mostró siempre positiva tras el accidente, finalmente confirmó se lesionó y que fue más grave de lo que imaginaba.
Fue Pía Shaw quien contó en el programa A la Barbarossa que Fulop decidió realizarse la cirugía por un motivo muy especial. “Quiero poder cargar a mi nieta”, le confesó la actriz.
Catherine Fulop
Catherine Fulop será operada tras la caída que tuvo en el Movistar Arena.
¿Qué dijo Catherine Fulop sobre su operación?
"Está todo súper bien. Vine con el hombro roto y no pasa nada pero no quiero estar a medio andar. Se me cortó un tendón y los ligamentos", comenzó la actriz en Intrusos y sumó: "Como yo entreno no quiero vivir así porque perdes movilidad y fuerza, además tengo que cargar a mi nieta".
"La adrenalina no me dejó sentir lo fuerte que había sido. Tengo el umbral del dolor alto. A los días me iba a Japón y todos esos movimientos de las valijas y todo me fueron empeorando el brazo y me dolía, no tenía fuerza", continuó Fulop y cerró: "Cuando llegué a Buenos Aires ya era insoportable (el dolor) y decidí hacerme los estudios. El 27 de noviembre se está programando la operación ya que tiene que pasar cinco semanas para que se desinflame. Igual sigo entrenando. Fue un descuido mío la caída. Había visto el escalón lo que pasa es que soy bastante atolondrada, me caí de distraída".