Catherine Fulop será operada y contó que la recuperación será larga

La actriz venezolana se operará a finales de mes y deberá esperar un varias semanas antes de poder retomar sus rutinas.

Catherine Fulop sufrió una fuerte caída el pasado martes 16 de septiembre. El episodio ocurrió durante una función del show de la banda Erreway en el Movistar Arena. La actriz tropezó durante la presentación y cayó del escenario ante la mirada de los fans. "Por suerte estoy viva", aseguró con humor, desde el piso.

Todo ocurrió durante una parte del show en la que Fulop simulaba no ver a Camila Bordonaba, quien interpretaba a su hija en la recordada telenovela "Rebelde Way". "¿Dónde estás hijita?" se le escucha decir a Fulop, a lo que su coequiper, desde atrás respondía "estoy acá".

Fue Pía Shaw quien contó en el programa A la Barbarossa que Fulop decidió realizarse la cirugía por un motivo muy especial. “Quiero poder cargar a mi nieta”, le confesó la actriz.

Catherine Fulop Catherine Fulop será operada tras la caída que tuvo en el Movistar Arena. web ¿Qué dijo Catherine Fulop sobre su operación? "Está todo súper bien. Vine con el hombro roto y no pasa nada pero no quiero estar a medio andar. Se me cortó un tendón y los ligamentos", comenzó la actriz en Intrusos y sumó: "Como yo entreno no quiero vivir así porque perdes movilidad y fuerza, además tengo que cargar a mi nieta".