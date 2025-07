Precio del Toyota Corolla Cross: cuánto cuesta en Brasil en comparación con Argentina

Varios factores ha hecho que ciertos modelos de autos en Argentina ya no sean los más caros de la región, como pasaba hace apenas un par de meses atrás. La salida parcial del cepo, la apertura de importaciones y el arribo de numerosas marcas chinas , han hecho que muchas automotrices ajusten sus precios en favor de los consumidores.

El caso de Chile es particular porque no aplica aranceles a la importación en la gran mayoría de los casos. Es por eso que los precios de los autos suelen ser sensiblemente más baratos que en Argentina y que en Brasil también.

Pero tomemos un caso particular como ejemplo. El SUV compacto Toyota Corolla Cross , súper exitoso y vendido en toda la región, se fabrica en Brasil y tiene una versión híbrida que se ofrece en los cuatro mercados.

En Argentina, el Corolla Cross cuesta (en julio) $45.613.000, que equivalen a unos US$ 35.800; en Chile cuesta US$ 28.480, un valor sensiblemente menor.

No obstante, en Brasil está considerablemente más caro, ya que se vende en US$ 39.520; En Uruguay, el Corolla Cross se vende en US$ 40.990, confirmado que el país oriental es, en muchos casos, el más caro de la región por buena diferencia.