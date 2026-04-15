Alerta empresarial: una conocida marca de zapatos argentinos inicia concurso preventivo

La empresa de zapatos conocida en el mercado nacional , Viamo , entró en concurso preventivo tras un deterioro sostenido de su situación financiera. La medida fue dispuesta por la Justicia Comercial y marca un punto de inflexión para una firma histórica del rubro.

El caso expone el impacto de la caída de la actividad, la presión de los productos importados y una estructura que se redujo drásticamente en los últimos años. Con una deuda millonaria y múltiples frentes judiciales abiertos, el futuro de la compañía quedó sujeto a un proceso clave.

La apertura del proceso fue declarada por la Justicia Comercial a través del Juzgado Comercial N° 4, Secretaría N° 8, que calificó el expediente como de gran magnitud. Según se detalla, se trata de un “Proceso A” por la complejidad del pasivo, que al 31 de enero de 2026 alcanzaba los $4240 millones .

De acuerdo con información publicada por La Nación, la delicada situación también quedó reflejada en el sistema financiero. Según registros del Banco Central de la República Argentina, la firma acumula “64 cheques rechazados por un monto total que supera los $85 millones” , un dato que ya evidenciaba las dificultades económicas que enfrentaba la compañía.

En paralelo, la sindicatura, a cargo del estudio Tabasco & Estévez, informó que no hay deuda salarial inmediata para “pronto pago”, aunque la empresa enfrenta más de 30 juicios por despido en distintas instancias, incluyendo apelaciones en la Cámara Nacional del Trabajo. Este escenario judicial se suma a un contexto operativo reducido y con menor capacidad de respuesta.

De empresa familiar en expansión a una fuerte reestructuración

Viamo nació como un emprendimiento familiar impulsado por los hermanos Alfredo, Pablo y Rodolfo Chiodini, quienes crecieron dentro del oficio del calzado y desarrollaron la marca desde sus inicios en la producción para terceros hasta consolidar su propio sello.

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Con el tiempo, la empresa logró expandirse y llegó a contar con más de 300 empleados y 25 locales entre propios y franquicias. Sin embargo, en los últimos años no pudo sostener ese crecimiento frente a un contexto adverso, donde el avance de productos importados impactó de lleno en su competitividad.

Ese escenario derivó en un ajuste profundo que incluyó el cierre de locales y la reducción de personal. En la actualidad, la firma mantiene 77 empleados, seis puntos de venta activos, una planta industrial en Villa Lugano y un centro logístico en Lomas del Mirador.

Tras la apertura del concurso preventivo, la Justicia dispuso la inhibición general de bienes y fijó plazos clave: los acreedores tendrán tiempo hasta el 3 de agosto para verificar sus créditos, mientras que la empresa contará con exclusividad hasta el 17 de mayo de 2027 para presentar una propuesta que le permita evitar la quiebra.