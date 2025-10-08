Aduana rematará telefonos Iphone: Cómo participar

Aduana realizará una subasta electrónica el próximo 23 de octubre para vender mercaderías retenidas en sus depósitos.

La Aduana de Córdoba, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), autorizó mediante la Disposición 895/2025 la venta en subasta pública electrónica de mercaderías, entre ellas telefonos Iphone, que se encuentran depositadas en sus depósitos, muchas de las cuales podrían incluir dispositivos móviles de alta gama, como iPhones, retenidos en procesos aduaneros.

La subasta se realizará el 23 de octubre de 2025 a través de la plataforma web del Banco de la Ciudad: subastas.bancociudad.com.ar.

¿Cómo participar? Ingresar a la web de subastas del Banco de la Ciudad ( subastas.bancociudad.com.ar ) el día de la subasta, 23 de octubre.

Consultar el catálogo que acompañará al aviso oficial: contendrá fotos, descripción, valores base y demás condiciones de venta para cada bien.

Presentar ofertas (pujas) según las condiciones allí estipuladas. Se rematará “en el estado en que se encuentran y exhiben”.

Verificar los plazos de entrega, garantías de la subasta, formas de pago y retiro, que estarán también contemplados en las bases y condiciones de la subasta electrónica. Según la publicación del Boletín Oficial, la medida se justifica en el marco de “tareas pertinentes al descongestionamiento de las mercaderías almacenadas en los depósitos aduaneros”, con el objetivo de liberar espacio y dar destino a los bienes que ya cuentan con “disponibilidad jurídica”, es decir, aquellos que fueron liberados de impedimentos legales y pueden ser comercializados.

La disposición cita los artículos 419 y siguientes de la Ley General de Aduanas (Ley 22.415) y el Decreto 618/97, que facultan a la autoridad aduanera a disponer la venta de mercaderías bajo determinadas condiciones y mediante subasta pública.

Los compradores deben tener en cuenta que las mercaderías se rematarán en el estado en que se encuentran, sin posibilidad de reclamos por defectos o deterioros no advertidos, salvo lo que expresamente se indique en las condiciones del remate. Si bien el aviso no especifica que los iPhones formen parte del lote, en este tipo de subastas suelen incluirse dispositivos electrónicos retenidos por la Aduana. La “disponibilidad jurídica” de los bienes es un aspecto central, ya que solo pueden ser vendidos aquellos artículos que no estén sujetos a causas judiciales o procesos administrativos pendientes.