Cuáles son los 2 signos del zodíaco más dormilones y perezosos

Dentro de la astrología , cada uno de los signos del zodíaco tiene características que definen su personalidad. Mientras algunos son hiperactivos y no pueden quedarse quietos, otros disfrutan de la tranquilidad, el descanso y, en algunos casos, de la pereza absoluta.

El horóscopo revela que hay dos signos que se llevan el premio a los más dormilones y perezosos. No es que no sean capaces de esforzarse, sino que simplemente prefieren tomarse la vida con calma y no apurarse demasiado en sus responsabilidades.