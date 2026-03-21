Estos son los signos del zodíaco que se verán perjudicados con la llegada del otoño

El otoño de 2026 - que comenzó en Argentina este 20 de marzo- trae consigo cambios energéticos significativos, y mientras muchos signos del zodíaco se verán beneficiados por la renovación de la temporada , otros podrían sentir un impacto negativo en sus vidas.

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Según los astros, ciertos signos tendrán que lidiar con desafíos que pondrán a prueba su capacidad de adaptación. Aquí te contamos cuáles son los signos que se verán más afectados con la llegada de esta nueva estación en Argentina .

Los capricornianos suelen ser reservados y estructurados, lo que no siempre encaja bien con la energía expansiva y relajada del otoño. Este cambio estacional podría generarles una sensación de desorden o falta de control, afectando su rendimiento en el ámbito laboral y personal.

Estos son los signos que se verán perjudicados con la llegada del otoño.

La energía otoñal, que promueve la flexibilidad y el disfrute, podría hacer que Capricornio se sienta fuera de su zona de confort, dificultando el enfoque en sus objetivos a largo plazo.

Para Escorpio , el otoño podría traer a la superficie emociones que habían sido enterradas . Este signo, conocido por su intensidad emocional, podría encontrarse lidiando con sentimientos de frustración o conflictos internos.

Estos son los signos que se verán perjudicados con la llegada del otoño.

Las vibraciones alegres del otoño no siempre son fáciles de manejar, lo que podría generar tensiones en sus relaciones personales. Además, podrían sentirse abrumados por los cambios repentinos que trae esta temporada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

A pesar de haber terminado su temporada recientemente, los virginianos podrían verse afectados por la energía volátil y algo caótica del otoño.

La tendencia de Virgo hacia la perfección y el orden puede verse alterada, lo que les generará cierta ansiedad. Este signo de tierra podría tener dificultades para adaptarse a la espontaneidad que trae esta estación, afectando su bienestar emocional y su capacidad para gestionar el estrés.