21 de marzo de 2026 - 09:52

Estos son los signos del zodíaco que se verán perjudicados con la llegada del otoño

Algunos signos deberán hacer frente a desafíos emocionales y personales mientras el resto del zodíaco disfruta de la renovación que trae esta parte del año.

Estos son los signos que se verán perjudicados con la llegada del otoño.

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Signos del zodíaco
Estos son los signos que se verán perjudicados con la llegada del otoño.

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Los signos que se verán perjudicados con la llegada del otoño

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Los capricornianos suelen ser reservados y estructurados, lo que no siempre encaja bien con la energía expansiva y relajada del otoño. Este cambio estacional podría generarles una sensación de desorden o falta de control, afectando su rendimiento en el ámbito laboral y personal.

La energía otoñal, que promueve la flexibilidad y el disfrute, podría hacer que Capricornio se sienta fuera de su zona de confort, dificultando el enfoque en sus objetivos a largo plazo.

Signos del zodíaco
Estos son los signos que se verán perjudicados con la llegada del otoño.

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Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Para Escorpio, el otoño podría traer a la superficie emociones que habían sido enterradas. Este signo, conocido por su intensidad emocional, podría encontrarse lidiando con sentimientos de frustración o conflictos internos.

Las vibraciones alegres del otoño no siempre son fáciles de manejar, lo que podría generar tensiones en sus relaciones personales. Además, podrían sentirse abrumados por los cambios repentinos que trae esta temporada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

A pesar de haber terminado su temporada recientemente, los virginianos podrían verse afectados por la energía volátil y algo caótica del otoño.

La tendencia de Virgo hacia la perfección y el orden puede verse alterada, lo que les generará cierta ansiedad. Este signo de tierra podría tener dificultades para adaptarse a la espontaneidad que trae esta estación, afectando su bienestar emocional y su capacidad para gestionar el estrés.

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