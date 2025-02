11 razas de perros que se mantienen sorprendentemente limpios, incluso sin bañarse

1. Basenji

image.png

Este perro es un caso especial. Lo llaman el "perro-gato" porque, al igual que los felinos, se la pasa acicalándose solo. Su pelaje corto repele la suciedad, casi no tiene olor corporal y no necesita baños frecuentes. Además, no ladra, sino que emite un sonido particular conocido como "yodel", lo que lo hace aún más único.