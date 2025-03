Valentín Gómez fulminó a la dirigencia de Vélez Sarsfield: "Me tuvieron 10 días llorando"

"No les costaba nada mandarme un permiso para entrenar a contra turno"

Primero, aseguró que jugó por pedido del DT interino, pero que no estaba en condiciones. “Sinceramente, creo que no estaba al 100% para jugar. Me pidió Marcelo (Bravo) en la semana si estaba listo, le dije que sí, que iba a intentar hasta donde podía desde un lugar en el que me venía entrenando”