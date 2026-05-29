Una mujer murió al ser picada por una araña

Una mujer de 49 años murió tras sufrir un cuadro compatible con la picadura de una araña tras pasar unos días en una casa de La Arboleda, en la zona de San Pablo, Lules en Tucumán, junto a su pareja.

El caos sucedió el pasado domingo y la víctima, identificada como Solana, era madre de dos hijos, de 13 y 20 años. Su hermana, Carolina Díaz, relató que los primeros síntomas aparecieron el martes anterior , cuando comenzó a sentir molestias en la zona donde creían que fue picada.

Según un informe de Contexto Tucumán al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la mujer consultó a un médico, quien le aplicó una inyección para aliviar el dolor y le dijo que se trataba de una picadura de araña. Asimismo, la familia señaló que no fue derivada a un hospital para una evaluación más profunda ni para determinar qué especie la había atacado.

El country donde fue la mujer que fue picada por una araña

Con el correr de los días, el cuadro empeoró y su novio notó que estaba desorientada y con fiebre superior a los 38 grados. Ante esto , Solana fue trasladada de urgencia al hospital donde los médicos advirtieron que su estado era extremadamente grave.

A partir de una foto de la lesión, los especialistas consultados por allegados señalaron que los síntomas eran compatibles con una picadura de araña de importancia médica.

Además, consideraron que había pasado el tiempo para aplicar el antídoto. “Nos dijeron que se debe colocar dentro de las primeras 36 horas”, relató Carolina. Los médicos administraron el tratamiento a la mujer, pero el pronóstico ya era crítico y Solana murió durante la madrugada del domingo.

Qué hacer ante la picadura de una araña

Los especialistas advierten que ante la sospecha de una picadura de una araña peligrosa, el tiempo es determinante y la consulta médica debe ser inmediata. Es importante no esperar a que aparezcan síntomas graves y, si es posible, sacar una foto de la araña o de la lesión para ayudar a su identificación.

Araña de Rincon y Viuda Negra Araña de rincón / Viuda Negra

Asimismo, los médicos aconsejan evitar remedios caseros o automedicación y controlar la aparición de fiebre, dolor intenso, inflamación progresiva o cambios en la piel.

Para la familia de Solana, contar su historia tiene el objetivo de concientizar para que otras personas no minimicen una picadura ni pierdan tiempo valioso. “Queremos que la gente sepa que esto puede pasar y que hay que actuar rápido”, señaló Carolina

Las arañas más peligrosas

La bióloga Evelyn Cortez, referente del programa de animales ponzoñosos de la División Zoonosis del Siprosa, en Tucumán, señala que existen dos géneros de arañas de importancia médica: la Loxosceles, conocida como “araña de los rincones” y la Latrodectus, popularmente denominada “viuda negra”.

La especialista advierte que todas las arañas poseen veneno y pueden provocar reacciones locales, pero que las especies peligrosas pueden desencadenar cuadros severos, con fiebre, necrosis en la piel, contracturas musculares o alteraciones neurológicas.