Ya vacunaron contra el Covid-19 a más de 35.000 docentes en Mendoza

Más de 35.000 docentes mendocinos han sido inoculados contra el coronavirus desde que inició la campaña.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que ayer fueron vacunados más de 5.000 educadores en los operativos de la primera dosis contra el Covid-19 destinada a docentes y personal educativo mayores de 30 años.

El estadio Arena Aconcagua fue la sede para los docentes y no docentes de establecimientos ubicados en Capital, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Luján y Maipú en todos sus niveles y modalidades obligatorios. Cerca de 4.500 fueron vacunados este sábado, jornada en que también se organizó otro operativo en General Alvear, con otros 500 agentes inoculados.

Si bien el cronograma fue fijado por terminación del DNI y horarios escalonados, los primeros en llegar aseguraron que una demora inicial provocó que se retrasara todo el esquema y se formaron filas de varias cuadras en el parque San Martín.

“A mí me tocaba a las 12, vine a esa hora y la cola le da vuelta a la rotonda de Orsali, frente a la facultad de Medicina. Llevo casi una hora en el mismo lugar y no me he movido ni un metro”, se quejó una docente de Guaymallén.

Con los más de 5.000 educadores de ayer se completó una semana con operativos en todo el territorio provincial, que superó las 15.000 dosis aplicadas.

La cargada agenda, desde el 2 al 5 de junio, tuvo 17 operativos de los cuales dos concentraron varios departamentos del Gran Mendoza y en Junín para San Martín, Rivadavia y el departamento anfitrión, con la aplicación de cerca de 4.000 dosis. Además, hubo inoculaciones en San Rafael, con más de 3.500 vacunados, Malargüe, Alvear, Lavalle, Santa Rosa, La Paz, San Carlos, Tupungato y Tunuyán.

De esta forma, en Mendoza ya hay más de 35.000 docentes vacunados, de los cuales más de 15.000 tienen las dos dosis, lo que representa más del 60% del personal inoculado.

Durante la próxima semana se programarán nuevos operativos para los docentes que aún no han podido recibir su dosis.