Vacaciones 2022: ¿será necesario el pase sanitario para circular entre provincias?

Finalmente, este lunes el Gobierno nacional oficializó la decisión de implementar a partir del 1°de enero un pase sanitario para eventos masivos considerados de “mayor riesgo epidemiológico y sanitario”. Será exigido a personas mayores de 13 años, y el objetivo principal es seguir fomentando la vacunación contra el coronavirus.

Todas aquellas personas que quieran asistir a actividades multitudinarias deberán presentar el esquema de vacunación completo contra la Covid-19, completado al menos 14 días antes de la asistencia del evento. Se deberá exhibir en la entrada ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación.

Ahora bien, ¿cuáles son las actividades en las que se exigirá?, ¿se solicitará para viajar entre provincias? Según lo establecido en el boletín las actividades que requerirán acreditación son: la asistencia a locales bailables, discotecas o similares que se realicen en espacios cerrados, salones de fiestas para bailes, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre. En base a lo publicado, no se solicitaría dicho pase para viajar entre provincias, aunque sí para disfrutar de determinadas actividades en el lugar de destino.

En base a esto, quienes no tengan el esquema de vacunación completo o bien hayan decidido no vacunarse, podrían transitar por el país, pero no participar de actividades masivas.

Asimismo, las autoridades de cada jurisdicción o provincia podrán incorporar, cada una en el ámbito de sus competencias, actividades adicionales a las dispuestas, basándose en la situación epidemiológica, el plan de vacunación local y los avances en las coberturas de vacunación contra la COVID-19.

Por el momento todo sigue igual en la provincia hasta el 1 de enero y habrá que aguardar anuncios del gobierno de Mendoza para conocer la decisión final, que según manifestó el gobernador, terminaría por ser la implementación, ya que, ante esta nueva disposición, no se puede elegir o no su implementación.

ACREDITACIÓN DEL PASE SANITARIO

La acreditación del pase se hará a través de la aplicación Cuidar, del Ministerio de Salud de la Nación, que posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones en el caso de compatibilidad con coronavirus y proporciona herramientas de contacto de esos casos a las autoridades sanitarias, y que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e iOS.

Se deberá tener instalada en los teléfonos celulares la versión 3.6 de la app, que ya se encuentra disponible para descarga en una versión de prueba y estará completamente operativa desde el 1 de enero de 2022.

El proceso correcto para actualizar la app Cuidar, si ya se contaba con la plataforma descargada en el teléfono con anterioridad, es desinstalar la aplicación y volver a instalarla.

Las personas que no pudieran acceder a la aplicación, siempre y cuando no se encuentren cursando la enfermedad, podrán solicitar a la autoridad jurisdiccional competente el certificado de vacunación contra Covid-19 en el cual consten las dosis aplicadas y notificadas al Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC).