Todo lo que se sabe de la nueva variante Ómicron sub-linaje BA.2

Confirmaron en Argentina el primer caso de la variante Ómicron sub-linaje BA.2. Se trata de un paciente de 62 años, que reside en la ciudad de Buenos Aires, que volvió el 12 de enero de Uruguay y dos días después comenzó a presentar síntomas compatibles con la enfermedad. En todo momento, cursó la enfermedad de manera leve y fue seguido de manera ambulatoria. Su esposa, también presenta síntomas compatibles con covid-19.

La particularidad de este caso es que se trata del sublinaje BA.2, de la variante ómicron. Esta ha sido denominada por los científicos como “silenciosa” o “sigilosa”, debido a que pasa desapercibida por los análisis de algunas pruebas PCR (molecular) a los que se someten las personas para saber si son positivos o no de coronavirus. Se cree que puede ser la causante de los “falsos negativos”.

Esto quiere decir que no detectarían la secuencia genética de ómicron, incluido el caso de su versión BA.2, por lo que algunos la llaman también la “variante sigilosa”.

De momento, las evidencias científicas reunidas sobre ómicron se basan en el sublinaje BA.1, por lo que la OMS indica que es cada vez mayor la presencia del sublinaje BA.2, “que difiere del primero en algunas mutaciones, incluida la proteína espiga”.

Para la entidad, la comunidad científica debería priorizar las investigaciones sobre las características del BA.2 para determinar su capacidad de escapar a las defensas inmunológicas y su virulencia, y esto de forma independiente al sublinaje BA.1 para poder compararlos.

Los primeros análisis no muestran diferencias en las hospitalizaciones para BA.2 en comparación con BA.1. Los relacionados con la infecciosidad y la eficacia de la vacuna, etc., están en curso, incluidos los intentos de cultivar BA.2 para realizar estudios de neutralización de anticuerpos. Se espera que las vacunas también tengan efecto contra enfermedades graves tras la infección por BA.2, según diario La República.

Según estudios la vacuna continúa siendo efectiva contra la nueva variante de Ómicron.

Efectividad de la vacuna

Datos preliminares provenientes de estudios realizados en Reino Unido no hallaron diferencias entre la efectividad frente a enfermedad sintomática de la vacunación con esquema completo más dosis de refuerzo entre los sub linajes BA.1 y BA.2. Todos estos hallazgos requieren aún mayores investigaciones.

Países donde se ha detectado la subvariante BA.2

El sublinaje BA.2, ha sido detectada de manera inicial en la India, Sudáfrica, pero viene avanzando en países de Europa como Dinamarca, Suecia y Reino Unido. También se registraron casos en Singapur, Australia, Canadá e Israel, así como en otras 30 naciones.

La agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, que destaca por su avanzado análisis genómico, indicó que viene vigilando el surgimiento de esta subvariante. En Dinamarca, en tanto, la BA.2 ha crecido de manera rapidísima y representa casi 50% de las muestras, pero las autoridades consideran que están a punto a pasar a la fase endémica y analizan relajamiento de medidas y el retiro de las mascarillas. Algunos científicos consideran que se trataría de una decisión prematura.

Las autoridades sanitarias de Israel reportaron más de 20 casos y sugieren que el sublinaje no tiene un comportamiento distinto a la variante original; mientras que científicos de Suecia concluyeron un diagnóstico similar: los casos encontrados ya no eran contagiosos.

El sublinaje BA.2, ¿es detectado por las pruebas antígenos?

Si bien la denominado ómicron silenciosa o subvariante BA.2 no puede ser calificada por las pruebas PCR como ómicron, eso no quiere decir que no aparezca como positivo si la persona está infectada en los test de antígenos, ya sean de laboratorio o de autodiagnóstico con venta en farmacias. Esto se debe a que la proteína N, diana de los test de antígeno, es prácticamente igual entre BA.1 y BA.2, un aminoácido diferente.