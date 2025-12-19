19 de diciembre de 2025 - 14:53

Stevanato, se conosolida como uno de los intendentes más detacados del 2025

A lo largo de todo el 2025, el jefe comunal de Maipú consolidó una imagen positiva, según un estudio nacional que rankea a líderes gubernamentales a nivel nacional.

Matías Stevanato con un perro
Por Redacción

El cierre del año invita a hacer balances y repasar los principales resultados de los últimos doce meses. En ese contexto, la gestión del intendente de Maipú, Matías Stevanato, se consolida como una de las más destacadas del país, con un reconocimiento sostenido que refleja los valores y el rumbo del Modelo Maipú.

Leé además

la ciudad sumara una sala inmersiva en el museo de san martin con financiamiento provincial

La Ciudad sumará una sala inmersiva en el Museo de San Martín con financiamiento provincial

Por Redacción
mendoza y lima sellaron un acuerdo para profundizar la cooperacion entre ambas ciudades

Mendoza y Lima sellaron un acuerdo para profundizar la cooperación entre ambas ciudades

Por Redacción

A lo largo de todo el año, Stevanato fue evaluado junto a intendentes de todo el país en distintos rankings nacionales de gestión municipal, ubicándose de manera constante entre los primeros puestos.

Esta presencia sostenida entre los diez intendentes mejor valorados de la Argentina no es un hecho aislado, sino el resultado de una forma de gobernar basada en la planificación, la cercanía con la comunidad y el trabajo colectivo.

En diciembre, CB Consultora dio a conocer el último informe de evaluación de gestiones municipales a nivel nacional, en el que el intendente de Maipú se ubicó en el quinto lugar. El dato ratifica una tendencia que se mantuvo durante todo el año y que posiciona a Maipú como un municipio de referencia en materia de administración pública.

El reconocimiento nacional a la gestión de Stevanato expresa los pilares del Modelo Maipú: un Estado eficiente y ordenado; políticas públicas pensadas desde el diálogo territorial; y una comunidad que participa, se compromete y empuja el crecimiento del departamento. Maipú crece por su gente, y ese crecimiento se refleja también en la valoración que la gestión recibe más allá de las fronteras provinciales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

emesa abrio el concurso publico del parque solar municipal que se construira en el exvertedero de puente de hierro

Emesa abrió el concurso público del Parque Solar Municipal que se construirá en el exvertedero de Puente de Hierro

Por Redacción
San Martín celebra 209 años de historia con un gran despliegue cultural y social.

San Martín celebra 209 años de historia con un gran despliegue cultural y social

Por Enrique Pfaab
durante 2025, mas de 900 vecinos se capacitaron en las escuelas municipales de oficios

Durante 2025, más de 900 vecinos se capacitaron en las escuelas municipales de oficios

Por Redacción
navidad en la ciudad: conoce las promociones bancarias vigentes en los comercios del centro

Navidad en la Ciudad: conocé las promociones bancarias vigentes en los comercios del centro

Por Redacción