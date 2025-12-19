Stevanato, se conosolida como uno de los intendentes más detacados del 2025

A lo largo de todo el 2025, el jefe comunal de Maipú consolidó una imagen positiva, según un estudio nacional que rankea a líderes gubernamentales a nivel nacional.

El cierre del año invita a hacer balances y repasar los principales resultados de los últimos doce meses. En ese contexto, la gestión del intendente de Maipú, Matías Stevanato, se consolida como una de las más destacadas del país, con un reconocimiento sostenido que refleja los valores y el rumbo del Modelo Maipú.

A lo largo de todo el año, Stevanato fue evaluado junto a intendentes de todo el país en distintos rankings nacionales de gestión municipal, ubicándose de manera constante entre los primeros puestos.

Esta presencia sostenida entre los diez intendentes mejor valorados de la Argentina no es un hecho aislado, sino el resultado de una forma de gobernar basada en la planificación, la cercanía con la comunidad y el trabajo colectivo.

En diciembre, CB Consultora dio a conocer el último informe de evaluación de gestiones municipales a nivel nacional, en el que el intendente de Maipú se ubicó en el quinto lugar. El dato ratifica una tendencia que se mantuvo durante todo el año y que posiciona a Maipú como un municipio de referencia en materia de administración pública.