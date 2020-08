¿Sos inteligente?: siete características que te definen

Tener una alta puntuación en un test de CI no es la única manera de definir a una persona inteligente. Los individuos con una mayor capacidad intelectual pueden ser un gran valor añadido para cualquier equipo o empresa, pero hay que saber identificarlos y según muchos expertos hay maneras de saber si una persona es más inteligente de lo normal observando su forma de ser.

Hay varias características que se repiten con frecuencia entre este grupo de personas. Tienen una curiosidad insaciable o un buen sentido del humor, aunque tal vez, en alguna ocasión, puedan parecer un poco ‘raritos’.

El portal estadounidense Business Insider rebuscó en la red social de pregunta y respuestas Quora, sobre qué decían sus usuarios sobre las personas inteligentes. Hemos hecho un repaso a lo que descubrieron.

Estas cualidades pueden ser muy útiles a la hora de organizar tu equipo de trabajo o poder elegir que perfil de persona contratar para un puesto determinado.

Son personas abiertas: Las personas inteligentes no se cierran a nuevas ideas u oportunidades. Los psicólogos afirman que si eres abierto de miras –que buscas distintos puntos de vistas y evalúas los hechos con equidad- sueles tener un CI más alto. Pero también sabes qué ideas y posturas adoptar.

Se adaptan con facilidad: Muchos usuarios de Quora notaron que las personas inteligentes son flexibles y capaces de adaptarse y mejorar en distintos ambientes.

Hay estudios psicológicos que apoyan esta tesis. Una de las características de la inteligencia es ser capaz de cambiar tu comportamiento para poder lidiar de manera más efectiva con tu entorno, o cambiar el entorno en el que estás.

Tienen mucho autocontrol: Los científicos han descubierto que hay una conexión entre el autocontrol y la inteligencia. En un estudio de 2009 publicado en Psychological Science, los sujetos tenían que escoger entre dos recompensas financieras: una menos paga en el momento o una paga más grande en el futuro. Los resultados mostraron que los que optaron por una paga mayor más adelante – ejemplo de más autocontrol – normalmente tenían mejor puntuación en los test de inteligencia.

Tienen una curiosidad voraz: Se dice que Albert Einstein dijo: “No tengo un talento especial, simplemente soy apasionadamente curioso”.

Una investigación publicada en 2016, en el Journal of Individual Differences sugiere que la inteligencia infantil y la apertura a la experiencia cuando se es adulto está estrechamente relacionada.

Entienden cuánto desconocen y que no lo saben todo: La gente brillante es capaz de admitir cuando no saben de un tema en particular. Un estudio de Justin Kruger y David Dunning descubrió que cuanto menos inteligente eres, más sobrevaloras tus habilidades cognitivas.

Leen mucho: Como son curiosos, los más inteligentes tienden a ser unos lectores insaciables. Algunas de las personas más exitosas, como Bill Gates o la presentadora estadounidense Oprah, aseguran que aprenden mucho gracias a que se leen todo lo que cae en sus manos.

Disfrutan estando solos: Un estudio de 2016 publicado en el British Journal of Psychology sugería que las personas inteligentes tienden a obtener menos satisfacción de la socialización con amigos que el resto.