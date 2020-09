Sexo: el tamaño sí importa, pero más a los hombres que a las mujeres

En materia de sexo, las mujeres tendemos a creer que el hombre es bastante elemental y que una o dos coordenadas son suficientes para que él se sienta pleno y satisfecho. Sin embargo esto se torna más complejo si indagamos acerca de lo que sienten en relación al tamaño de su pene.

Varios estudios en distintas partes del mundo han determinado cuáles son las medidas promedio en cuanto a longitud y ancho del miembro masculino, e increíblemente en ninguno de los casos supera los 17 cm. erecto. Entonces, ¿cuándo puede considerarse pequeño? ¿Es importante el tamaño? Y si lo es, ¿de qué tamaño hablamos?

¿Qué opinan las mujeres?

La licenciada en Terapia Física de la Universidad Santa Paula, en Costa Rica, Elena Arias Villalobos explicó en diálogo con Los Andes que de cierta forma, tanto el ancho como el largo están implicados en el placer sexual femenino. Sin embargo, esto no es lo más importante.

“El sexo primero ocurre en la mente. Si yo voy con las expectativas de que quiero un pene con un tamaño grande y mi compañero tiene un pene promedio, tal vez para mí ya es un bajón emocional. No hay penes ni vaginas iguales y al final de cuentas lo que hay que entender es que el sexo está primero en la cabeza y luego abajo”, comienza.

En cuanto al tamaño en sí, pese a la idea masculina de que a mayor masa, mayor satisfacción sexual femenina, lo cierto es que todo depende de la destreza del hombre para conducir a la mujer por el camino de la excitación.

“Muchas veces las chicas dicen que nunca lograron tener un orgasmo con penetración, y esto es porque el compañero no está poniendo de su parte. Imaginate tener relaciones con un pene que no logra su erección, es muy difícil consumar el coito. Lo mismo sucede con la mujer, por eso los varones deben establecer un juego previo, despertar sensaciones, estímulos, porque la excitación también depende de factores hormonales, como cuánta oxitocina tengo en mi cuerpo” explica la especialista, y agrega: “Si el hombre sólo está intentando hacer una penetración, tal vez mi cuerpo no está generando la suficiente oxitocina para poder excitarme o lubricar adecuadamente. Si la mujer no está estimulada, por más grande que sea el pene no va a generar nada”

¿Qué satisfacción hay con el tamaño?

La enorme cantidad de pornografía circulando en la web, de fácil acceso y gratuita, al igual que el aumento de publicidades que prometen un miembro viril más grande mediante el uso de extensores y ampliadores de pene, generan cierta ansiedad generalizada en los hombres, que comienzan a dudar acerca de sus atributos, con la consecuente preocupación de si lograrán ser suficientemente apropiados para dar placer.

Mientras que el 85% de las mujeres pueden estar satisfechas con el tamaño y la proporción del pene de su pareja, los hombres se sienten menos seguros de sí mismos. El 45% creen que tienen un pene pequeño.

Una investigación para determinar el tamaño promedio incluye un estudio publicado en enero de 2014 que examinó a más de 1,600 hombres estadounidenses, aunque no tomó medidas físicas independientes.

Allí se determinó que el promedio de circunferencia o contorno en de un pene en reposo oscila entre 9 y 10 centímetros, mientras que la longitud cuando está erecto oscila, en promedio, entre 12 y 16 centímetros y la circunferencia en ese mismo estado es de cerca de 12 centímetros.

Por supuesto, todo muy lejos de lo que se puede apreciar en la pantalla de cualquier dispositivo cuando de pornografía se trata.

Una investigación publicada en el Journal of Urology estudió el tamaño del pene de 80 hombres físicamente normales, midiendo las dimensiones antes y después de erecciones inducidas por fármacos. Luego de encontrar los tamaños promedio, concluyeron: “Solamente los hombres con un pene flácido con una longitud de menos de 4 centímetros o un pene extendido o erecto con una longitud de menos de 7.5 centímetros deben considerarse candidatos para el alargamiento del pene”.

Otro estudio acerca de cuánto puede crecer la longitud, tanto si está flácido como erecto, fue respaldado por un estudio de 200 hombres turcos, en el que la longitud del pene flácido tenía poca importancia para determinar la longitud cuando está erecto.

¿Qué influencia tiene la obesidad?

En 2015, investigadores en Arabia Saudita publicaron los resultados de un estudio de cohorte retrospectivo de 778 hombres con una edad promedio de 43.7 años (con un rango de 20 a 82 años), la que también midieron el índice de masa corporal (IMC) de los hombres, el cual aumenta con la obesidad. Hubo una correlación débil entre un IMC mayor y la longitud del pene erecto más corto cuando se midió desde la piel sobre el área púbica, pero no cuando se midió desde el hueso hasta la punta.

Esto sugiere que el pene parecería ser más corto cuando hay más grasa debajo de la piel en su base visible.

El estudio también mostró una correlación débil con el aumento de la edad en cuanto a las dimensiones del pene erecto. Sin embargo, los autores señalaron que las pequeñas disminuciones en el tamaño podrían ser una preocupación que se limita a los hombres de edad avanzada; encontraron que la diferencia entre los hombres de 70 y 20 años era menos de un centímetro.

Hasta acá, lo único sorprendente es que haya tantos estudios e investigaciones en todo el mundo acerca del tamaño del pene mientras que la forma real del clítoris en la mujer recién se conoció en 1995 y demoraron bastante más en determinar su funcionalidad.

¿Cuántos tipos de orgasmo tiene el hombre?

“Puede ser multiorgásmico y eso no tiene que ver con la eyaculación.” explica Elena Arias Villalobos. “A nivel general hemos encasillado la idea de que el sexo debe concluir con un orgasmo, y en el caso del hombre, con la eyaculación. Pero cuando decimos que el hombre es multiorgásmico es por esa capacidad de estar en el clímax, en estado de excitación, y subir y bajar antes de llegar al punto máximo del orgasmo. Estas ondas generan que en el momento en que se decida a concluir, el orgasmo es mucho más intenso porque ha recibido muchos más estímulos en los que sube y baja. A eso se le llama multiorgásmico”, señala.

En cuanto al momentos posterior a la eyaculación, la especialista añade que tanto hombres como mujeres pueden sentir cansancio y deseo de dormir antes de continuar, o por el contrario, seguir teniendo sexo casi sin intervalos, y que en todos los casos es normal.

Por otra parte, la relación entre el tamaño del pene y la capacidad de generar orgamos múltiples a su pareja, la especialista explica que “estamos acostumbrados a sentar la responsabilidad en ellos, entonces es mucho más fácil abrir una mesa en donde nos pongamos a hablar que si yo no he tenido un orgasmo es porque tenés el pene muy pequeño, cuando en realidad puede ser que si no he tenido un orgasmo vaginal con penetración a lo mejor es porque no acostumbro a masturbarme, no conozco mi cuerpo, no sé qué me gusta ni como despertar nuevas sensaciones a nivel vaginal, entonces aquí la responsabilidad puede caer sobre mí, porque no es frecuente que las mujeres hablen abiertamente sobre masturbación”, y añade “delegamos mucho toda la responsabilidad en el hombre”.

Pero lo cierto es que sí existe una correlación entre placer femenino y tamaño del pene, por el simple hecho de al llegar a ciertos lugares intravaginales, puede generar sensaciones distintas y más profundas a las del orgasmo clitoriano. “Hay diferentes sensaciones, podemos quedarnos con un orgamso externo, pero también podemos hablar del punto P (no es el punto G) que no es un punto específico ni una estructura anatómica, simplemente es la pared de la mucosa que conecta con la parte posterior del clítoris, entonces realmente lo que estamos haciendo es estimular el clítoris no solo desde afuera sino también desde la parte interna”.

Teniendo en cuenta que el tamaño de la vagina cambia considerablemente durante el coito, un pene más largo y ancho puede “tocar” ciertos lugares. Sin embargo no necesariamente tiene que ser así. “A nivel profundo, hay estudios que dicen que un estímulo que se pueda generar sobre la base del cuello uterino, o el cérvix, puede llegar a estimular las terminaciones del nervio vago donde da una sensación orgásmica mucho más profunda”

Además, “cuando hace la penetración va a generar presión sobre las ramas y los bulbos del clítoris (a los lados de los labios externos) que son los que provocan el placer”. concluye.

¿El tamaño es cuestión de perspectiva?

Mirar el pene desde arriba hace que parezca más pequeño, en comparación con su aspecto desde el frente o desde un lado.

Por eso, la preocupación de los hombres sobre si el tamaño del pene cumple con los deseos de las mujeres suele ser exagerado, y las preocupaciones infundadas sobre la insuficiencia empeoran por el hecho de que el criterio de un hombre sobre su pene automáticamente lo hace parecer más pequeño para él que para otra persona.

Si bien la mayoría de las preocupaciones de los hombres sobre el tamaño del pene se centran en la longitud, a las mujeres les interesa más el ancho, según un estudio.

El estudio de 50 estudiantes universitarias sexualmente activas informó que, para una gran mayoría, 9 de cada 10 mujeres, el ancho del pene era más importante para la satisfacción sexual que su longitud.