Ser youtuber o influencer, el trabajo más deseado por los argentinos

Claro está que la tecnología, los nuevos consumos en tiempo libre y la globalización cambiaron los estilos de vida y principalmente la forma de ver el mundo laboral. Un estudio reveló que el trabajo soñado y más elegido por los argentinos es ser influencers, una tendencia que se repite en otros países de la región como Ecuador, Colombia y Venezuela, mientras que en Uruguay, Chile, Perú y Bolivia desean ser youtubers.

Los datos se desprenden del estudio “The World’s Dream Job: The Careers People are Searching for the Most”, un informe revelado por la compañía de remesas de seguros Remitly, basado en datos de las búsquedas en Google, en todos los idiomas, para establecer el volumen de búsqueda alcanzado entre octubre de 2021 a octubre de 2022 en cada país por los términos “cómo ser un [trabajo]”, asociado a soñar con un nuevo trabajo o carrera para cada país en el mundo.

Informe sobre trabajos más deseados en Argentina y los países de la región revelado por la compañía Remitly

No es sorprendente que cada vez más personas en todo el mundo quieran triunfar en redes sociales. Las redes son plataformas virtuales donde los usuarios pasan gran parte de su tiempo y donde principales protagonistas son los influencers que viven de su imagen y además parece que tienen la vida perfecta. Se destacan porque se dice que viven de canjes, viajan por el mundo, son hegemónicamente bellos y no tienen los “trabajos tradicionales” del resto de las personas.

El trabajo más elegido por los argentinos es ser influencers y es una tendencia que se repite en varios países del mundo.

Las personas viajan apretadas en el colectivo a las 8 de la mañana hacia el lugar de trabajo donde estarán hasta las 17 o 18hs, en el transcurso de su día navegan en Instagram, Twitter, Facebook y ven como todas esas celebridades “viven mejor”. Suele decirse que ninguno de ellos “agarra la pala”, como se refieren los jóvenes a las personas que “no quieren trabajar”. Todo se resume en un solo deseo: en poder hacer lo que hacen ellos para ganar plata.

Ser influencer o youtuber es también un trabajo de tiempo completo que exige mucho más de lo que se percibe a simple vista, lo mismo para los streamers o youtubers. El principal desafío es el de hacerse conocido entre tanta competencia y empezar a captar la atención de los usuarios a través de diferente tipo de contenido.

“Con la adulación y las ganancias que vienen con millones de visitas y seguidores, es comprensible que esta haya sido una carrera de ensueño popular en nuestro estudio, a pesar del hecho de que en la creación continua de contenido para las masas es difícil de sobresalir. La fama y las ventajas de una carrera como estrella de las redes sociales es claramente un gran atractivo para las personas. El rol de “influencers” encabeza las listas en once países, incluidos España, Argentina y Colombia”, explicó el informe.