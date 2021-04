San Juan: un hombre pide en la Justicia que su expareja no aborte y continúe con el embarazo del hijo de ambos

Un hombre oriundo de San Juan lleva adelante una serie de acciones legales para evitar que su expareja se someta a un aborto , para interrumpir el embarazo de 12 semanas que cursa y que es fruto de una relación entre ambos.

El sujeto –no reveló su identidad para no comprometer a la mujer- reveló a la prensa de esa provincia que debido a la diferencia de pensamiento, ya no tiene diálogo con su ex pero asegura que le dijo que lo tenga y él se lo deja para que ella pueda continuar con su vida.

“Estoy haciendo lo imposible para defender la vida de mi hijo. Sé de los derechos de quien era mi pareja, pero sólo le pido que lo tenga y que me lo dé, yo no le voy a hacer faltar nada”, detalló a AM1020.

“Sólo quiero defender que la Justicia entienda que yo y mi hijo también somos personas y tenemos derechos. Es una lucha muy difícil y los días pasan y se nos acaba el tiempo”, aseguró y agregó que “Todo se focaliza en los derechos de la mujer, pero mi hijo también tiene derechos y nadie puede decidir sobre él. Ya he presentado todo lo que tengo a la Justicia, ahora espero que por favor entiendan que sólo quiero darle la posibilidad de vivir a mi hijo”.

El caso abrió un debate que proyectas transformarse en una discusión nacional debido a la complejidad del tema y a los cambios recientes en la legislación argentina.

Uno de los medios de la vecina provincia que refleja el debate es Tiempo de San Juan. En su portal, dicho diario entrevistó a dos abogadas para determinar las chances del padre a reclamar que el embarazo llegue a término y pueda nacer la criatura.

La opinión de abogados

Sandra Gutiérrez (MP 3992), es una de las letradas y declaró que “En el derecho siempre vas a encontrar una postura para reclamar, pero hoy por hoy que tenemos una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito la situación es otra donde se ha hecho un hincapié en la decisión de la mujer, por lo tanto ella no está obligada a continuar con el embarazo si no lo desea”.

“La mujer hoy en Argentina está protegida si están dentro de las semanas donde se puede abortar. Ella decide sobre su cuerpo y si el varón realmente desea ser padre debe ser expresado a la mujer antes de tener relaciones. Debe estar charlado y comentado entre ambos, sino pareciera que todo es culpa de la mujer”, detalló Gutiérrez.

Por su parte, la doctora Guadalupe Illanes (MP 4388) explicó que “desde que está la ley hasta las 14 semanas tiene la decisión la mujer recién pasadas las 14 semanas ahí podríamos empezar a hablar. Ahora la mujer tiene total arbitrio sobre su cuerpo y lo que puede llegar a hacer el varón es nada. No la puede obligar a que tenga el bebé para que después se lo dé a él y solo puede tratar de convencerla, pero no la puede obligar ni acosar a que interrumpa el embarazo”.

Sobre la injerencia del hombre en la decisión de la mujer, la abogada afirmó: “Esto va a traer un montón de debate con respecto al problema de la paternidad. En dicho caso la paternidad entraría a tener un rol importante una vez que la madre manifestó su derecho de querer ser madre, antes no. Él no tiene herramientas para que la mujer interrumpa su decisión y en líneas generales nadie puede obligar a nadie a quedar embarazada”.