Por la ola de calor, las temperaturas máximas superarán los 33° todos los días hasta el viernes

La última semana de octubre comenzó con mucho calor en Mendoza, alcanzando los 37°C de temperatura máxima en las primeras horas de la tarde de este lunes. La situación se mantendrá a lo largo de toda la semana con picos máximos que superarán los 33°C cada día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Recién el próximo fin de semana, entre el sábado y el domingo, ingresará un frente frío desde el Sur que devolverá el tiempo normal de primavera.

Se trata de una de calor que durará al menos hasta el viernes 29 de octubre, por lo que los próximos días no serán la excepción a este lunes: el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó 35°C para el martes, 33°C el miércoles, 34°C el jueves, y 34°C el viernes. La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza agrega, en su informe diario, que con el correr de la semana se irá generando nubosidad sobre la provincia, además de la presencia de “vientos leves del noreste”.

La situación tiene una explicación y “es muy simple” para Raúl César Pérez, doctor en Física especializado en Atmósferas y Nubes y exdirector de Contingencias de nuestra provincia: “Siempre está presente en el Océano Atlántico, a la altura del sur de Brasil y Norte de Uruguay, lo que se llama el Anticiclón del Atlántico (una amplia zona de alta presión atmosférica). Al rotar, desde el Noreste nos tira aire húmedo y muy cálido de esa zona”.

En esta ocasión, detalló el especialista, el anticiclón “se ha intensificado, es muy fuerte, entonces está enviando aire muy cálido que se va a mantener toda esta semana”. Es por eso que la ola de calor, más parecida a tiempos de verano que a de primavera, “es de esperar que se mantenga toda esta semana, con temperaturas máximas que están entre los 36 y 38°C”, pronosticó el Dr. Pérez. La situación durará “hasta que entre un frente frío que ingresará hacia el fin de semana, más probablemente llegando al domingo que al sábado”.

“Será ahí hasta el sábado, ese día ya empezará a tener mayor influencia el frente que viene del Sur, empujando el aire caliente y llevándolo nuevamente hacia el Norte. Va a empezar a refrescar, y el domingo directamente el aire atmosférico sobre Mendoza va a volver a las temperaturas normales, es decir aproximadamente de 26°C”, desarrolló Raúl César Pérez.

En cuanto a las probabilidades de lluvias durante la semana, manifestó que la única chance posible será el fin de semana: “El frente frío es húmedo, pero no lo suficientemente para producir grandes precipitaciones. Esta masa de aire caliente es seca, no hay ni una nube. El frente frío sí va a producir nubosidad, y si enfría lo suficiente por ahí produce precipitaciones aisladas, pero no muy importante”.

Si bien es una de las primeras olas de calor tan intensas en esta temporada, el especializado en Atmósferas y Nubes indicó que “es una situación normal, de olas de calor que vienen desde el Noreste y frentes fríos desde el Sur”. Y agregó que así seguirá sucediendo hasta finalmente llegar a la próxima estación: “Se va a seguir dando así hasta el verano, pero los frentes fríos cada vez van a llegar más separados en el tiempo, menos intensos, y las máximas no se van a reducir tanto. Así, se van a ir obteniendo más situaciones de verano.”