Outlet de la Ciudad: conocé los comercios que estarán participando

Mientras que Antonio D’Elía, de #ID (rubro indumentaria), destacó: “Me parece importante la iniciativa para mover un poco las ventas en momentos no muy buenos, y sobre todo para nosotros, que apostamos a la industria nacional con la marca ID desde hace 40 años. Como no podemos competir con precios con Oriente, tratamos de competir con productos, calidad y diseño. Es una buena oportunidad para mover las ventas”.

Luego analizó: “Es bueno en el cierre de temporada tener una iniciativa como esta, es una buena alternativa para limpiar stock. Vamos a estar vendiendo casi al costo, si un pantalón nuestro se vende en un centro comercial a 90 mil pesos, acá lo vamos a tener a 30 mil”.

El evento, está pensado como una propuesta integral para toda la familia. Incluirá espectáculos en vivo, sorteos, cafetería, patio gastronómico y zona lúdica para niños. Será de acceso libre y gratuito.