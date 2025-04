Obra social debía cubrir un costoso tratamiento, demoró 2 meses y ahora le reclaman $35 millones de multa

S.B. (las iniciales no coinciden con las de su nombre real, ya que pidió no ser identificada) tiene 63 años , es mendocina y es escultora . En su taller pasa las horas rodeada por sus trabajos , aunque –en ocasiones- tiene que mudar su escenario al exterior , en especial cuando le piden una obra de grandes dimensiones , como aquella en que se encuentra trabajando actualmente. Y en la que avanza cuando su salud se lo permite.

Ante esta negativa , la mujer recurrió a la Justicia , y en febrero se conoció la sentencia que obligaba a Damsu a cubrir 100% del tratamiento . Sin embargo, la obra social no acató la orden de inmediato . Y aunque recién durante la mañana de este jueves la obra social confirmó que cubriría el tratamiento, ahora la demandante exige el pago de 35,2 millones de pesos en calidad de multas acumuladas por no cumplir con el fallo .

“Anímicamente estoy muy angustiada y nerviosa. Todas las noches me pongo a llorar. Durante el día trato de entretenerme y mantenerme ocupada. Si no me duele el estómago, estoy haciendo esculturas, con eso me distraigo. Pero ya a la tarde – noche viene la angustia”, resumió la mujer en diálogo con Los Andes.