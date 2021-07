Mensajes de dolor de los amigos del joven periodista asesinado: “No lo puedo creer”

El asesinato a puñaladas del joven periodista en la tarde de este jueves causa conmoción en Mendoza. Hasta el momento, la Policía detuvo al presunto autor del crimen cuando estaba por descartar el cuerpo en Godoy Cruz.

Luziano Moreno. de 30 años, tenía planes de irse a vivir al exterior el mes próximo y necesitaba intercambiar algunos dólares. Cuando fue al encuentro con su agresor, parece que el intercambio no salió como esperaban, y el presunto autor del homicidio, identificado como Pablo R, de 27 años. le dio varias puñaladas en el cuello y en el tórax, causándole la muerte casi inmediata a Moreno.

Tras la triste noticia, amigos y familiares se volcaron a las redes sociales, para dejar un mensaje de despedida a Luziano. La conmoción de su repentina muerte está presente en cada uno de los escritos.

Luziano Moreno Facebook

“Hermano no lo puedo creer que te vayas así!! Gran persona excelente tipo estoy en shock , hoy estás en un lugar mejor aunque no deberías estar ahí no es justo que estés ahí QEPD Lucho Moreno abrazo de gol mi hermano”, escribió un amigo en su perfil de Facebook. “Luchito lo que me costó pegar un ojo anoche no lo puedo creer hermano. Nos conocimos de muy chiquito fuiste a mi casa no me lo olvido más .. descansa en paz hermano”, dejó escrito otro amigo luego de saber de la muerte de Luziano.

Luziano Moreno Facebook

Amigos también le dedicaron imágenes y buenos recuerdos que pasaron junto al joven periodista.

Luziano Moreno Facebook