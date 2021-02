Mendoza para mendocinos: 26 agencias, más de 125 paquetes turísticos y los precios de referencia del Sale Finde

El turismo interno en Mendoza se convirtió en una de las principales fortalezas de la provincia en tiempos de pandemia. Acostumbrada a un magnetismo característico para los visitantes extranjeros durante todo el año y para los argentinos de otras provincias en temporada; los cierres de fronteras llevaron a que el turismo en Mendoza debiera redefinir -casi a la fuerza- importantes puntos de su perfil. Y así fue como, desde mediados de junio del año pasado; las bodegas, los alojamientos y los locales gastronómicos se encontraron recalculando sus productos y pensándolos para los mendocinos .

Turismo en Ciudad de Mendoza Ciudad de Mendoza

Las bodegas (o al menos la mayoría) diagramaron recorridos y degustaciones con precios acordes al bolsillo promedio del mendocino; mientras que lo mismo hicieron algunos alojamientos, locales gastronómicos y prestadores de diferentes excursiones o salidas en los destinos mendocinos más emblemáticos. Por supuesto que no faltaron aquellos que, o bien prefirieron no afilar la punta del lápiz y mantener sus productos “exclusivos”, o bien optaron por no reperfilarse y esperar el regreso de foráneos. Y es en el contexto del reperfilamiento del turismo en Mendoza para mendocinos que comenzó este lunes, en conjunto con el mes de febrero, el programa Sale Finde Mendoza .

Inicialmente, el programa tendrá vigencia durante los meses de febrero, marzo y abril; aunque no descartan que pueda extenderse también para la temporada invernal.

En qué consiste

El Sale Finde Mendoza es una iniciativa del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia, y consiste en beneficios especiales para los mendocinos que quieran disfrutar de experiencias distintas; que generalmente son las preferidas por los extranjeros que visitan (o visitaban) Mendoza, y que suelen pasar desapercibidas para los habitantes autóctonos. Con un precio mínimo de referencia (4.450 pesos por persona), la oferta incluye tres días y dos noches de alojamiento con desayuno, una cena, una excursión de enoturismo o aventura y una experiencia inédita . Claro que, por arriba de los 4.450 pesos hay más propuestas; y -en algunos casos- se mantienen valores por demás altos (algo que los “propios mendo-turistas” han advertido con solo repasar las propuestas).

A diferencia del programa Previaje (impulsado por el Ministerio de Turismo de la Nación a fines del año pasado) y que permitía a los viajeros comprar en hoteles, locales gastronómicos y agencias de viaje diferentes productos con la chance de recuperar 50% de lo invertido en forma de reembolso para volver a invertir en otros servicios turísticos; el Sale Finde Mendoza es exclusivo para quienes son clientes de agencias de viajes locales.

Gentileza

“Uno de los pilares fundamentales del programa es sostener y apoyar a las agencias de viaje; un sector muy golpeado por la pandemia. Por esto mismo es que el alojamiento, la gastronomía y las excursiones se comercializan exclusivamente por medio de las agencias. El agente es un profesional dispuesto a ayudar al visitante, y el Sale Finde permite aprovechar justamente que este profesional se haya involucrado en los productos turísticos de Mendoza y tenga recomendaciones. Los agentes siempre han ofrecido al mendocino productos de exportación, y ahora es una inmejorable oportunidad de que se ofrezca algo de acá”, destacó la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri. En ese sentido, destacó la inclinación que se ha observado en los mendocinos durante los últimos casi ocho meses por descubrir Mendoza.

Hasta el momento se han inscripto 26 agencias de viaje mendocinas para el programa Sale Finde; y son 126 los paquetes disponibles , con ofertas básicas y con los condimentos ya detallados a partir de los 4.450 pesos por persona .

Desde el principio

Para darle forma al programa, desde Turismo se abrió hace meses una convocatoria a hoteles, alojamientos, bodegas, locales gastronómicos y prestadores turísticos que tuviesen intenciones de apuntarle al público mendocino. Para tener un cálculo de gasto promedio, se llegó a un número de lo que costaría dos noches de alojamiento en Mendoza, con una cena y una excursión si cada “turista” lo sacara por su cuenta y de forma individual. El gasto promedio fue fijado en 8.850 pesos, por lo que ese fue el punto de partida del programa Sale Finde; y de allí se aplicó un descuento de 50% para quienes contraten estos productos por medio de una agencia de viajes.

Mariana Juri, ministra de Cultura y Turismo de Mendoza.

“Hay agencias de toda la provincia, y todas deben tener -al menos- una excursión de 4.450 pesos. La idea es fidelizar al cliente, sobre todo teniendo en cuenta que vive en Mendoza y siempre está la posibilidad de que regrese; y se incline por otro destino”, destacó Juri.

Las más elegidas

Si bien recién lleva 3 días de vigencia y el próximo será el fin de semana inaugural del programa provincial; las consultas son por demás altas en las agencias inscriptas. En promedio, en algunas de las agencias ya han recibido cerca de 100 consultas diarias por distintos paquetes.

Según destacaron desde el Gobierno, la intención es que esa reactivación que ya se evidencia en los comercios y alojamientos de Potrerillos, Cacheuta, Valle de Uco y San Rafael también se evidencie en los hoteles y locales de la Ciudad de Mendoza . Por esto mismo es que una de las principales apuestas del Sale Finde es aprovechar los alojamientos en hoteles céntricos, con restaurantes ubicados en estos puntos también; y combinarlos con excursiones de arborismo en Cacheuta, senderismo o rafting (en plazas cercanas a la Ciudad). También hay opciones de citytour , por ejemplo.

Turismo interno en el puente ubicado en Cacheuta. Jose Gutierrez | Los Andes

Los tres hoteles cinco estrellas ubicados en el Gran Mendoza reabrirán a partir del 10 de febrero , y la ministra Juri destacó que todos ellos (Hyatt, Sheraton y Diplomátic) también se sumarán al Sale Finde.

En San Rafael

En el Sur provincial, el programa Sale Finde también asoma como prometedor para algunos destinos y excursiones que no suelen ser las tradicionales. El Laberinto de Borges , ubicado en la finca Los Álamos, es uno de estos atractivos; y que más mendocinos está atrayendo.

“Desde ayer, las consultas y reservas por el Sale Finde han explotado. Ya estamos trabajando en la preparación y distribución de las agencias; y las tres patas han trabajado muy bien: prestadores, agencias de viaje y el Estado ”, destacó Ignacio Aldao, titular del laberinto borgeano en San Rafael.

El Laberinto de Borges, en la finca Los Alamos (San Rafael).

En el lugar, y como parte del programa (en lo que hace específicamente a la excursión) han preparado cuatro propuestas o experiencias. La primera es de desayunos en el laberinto, disponible hasta las 11:30 y que incluye un desayuno con pan de campo, jugo natural de las pulperas sanrafaelinas y té o café. A partir de las 12 y hasta las 15:30 se desarrolla la experiencia de mediodía, con una degustación de empanadas locales (carne a la masa, caprese y carne común); mientras que por la tarde -a la hora del té-se repiten las características de los desayunos. Por la tarde - noche, en tanto, se celebra una degustación transversal de cabernet sauvignon.

“La gente mendocina está muy interesada en conocer el laberinto, siempre lo ha leído y estudiado; y este programa -por medio del trabajo con las agencias- es una inmejorable oportunidad para que lo conozcan más en Mendoza. No hay mal que por bien no venga , y esta situación de pandemia nos permitió que el mendocino conozca un atractivo que está a poco más de dos horas de Mendoza”, destacó Aldao.

Agridulce

María y Sebastián son dos mendocinos que, prefiriendo no arriesgarse con el viaje a la Costa Atlántica que tenían planeado para febrero; optaron por recalcular sus planes y pasear por Mendoza. Y el programa Sale Finde les llamó la atención desde el principio.

“Averiguamos en un par de agencias para ir al Sur, y nos mandaron los PDF con las alternativas. Al menos en lo que pudimos ver de San Rafael y Malargüe, no hay muchas opciones en el paquete de 4.450 pesos por persona. Son las menos, con hoteles de dos estrellas en base doble, o cabañas de una estrella. Pero cuando averiguamos por algo con un poco más de nivel, los números pasaban casi a 6.000 o 7.000 pesos; y en algunos casos llegaban y pasaban los 10.000 pesos. Quizás el paquete de 4.450 pesos es tentador cuando uno lo escucha, pero cuando quiere subir un poquito el nivel, Mendoza sigue siendo una plaza costosa ”, destacó la pareja.

Un hotel para egresados reconvertido

Por fuera del Sale Finde, algunas agencias también han logrado reinventarse. En el caso de Huentata, por ejemplo, reconvirtieron el hotel Veris Tempus (ubicado en calle Tirasso al 2.170 y al que cada año llegaban jóvenes egresados de distintas provincias) en un hotel para mendocinos; en el que los comprovincianos pueden pasar tres días y dos noches alojados como turistas.

Por entre 1.800 pesos y 2.400 pesos (dependiendo el tipo de habitación), los mendocinos pueden vivir una experiencia de “turistas” alojándose en el hotel, con desayuno incluido y ropa de cama.