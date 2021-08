Los carpinchos de Nordelta tienen su propia cumbia: “Me lo ataca al caniche, no lo deja salir”

Desde hace algunos días, una invasión de carpinchos mantiene en vilo a los vecinos de Nordelta, en Buenos Aires. La relación entre los roedores y propietarios del barrio privado es complicada. Es que algunos tienen simpatía por estos animales y les gusta convivir con ellos y por otro lado hay quienes los rechazan.

Una de las primeras personas en visibilizar el problema fue Anamá Ferreyra, quien dialogó con TN para contar que un vecino había baleado a uno de los roedores. El video es muy triste ya que se ve al carpincho caminar ensangrentado por la calle.

A partir de la difusión de estas imágenes, la polémica creció al punto que debió que intervenir la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires que, luego de inspeccionar el lugar, emitió una resolución sobre el tema.

Invasión de carpinchos en Nordelta

“Dada la evidencia indirecta y directa recabada durante la visita técnica, sumada a la información presentada en los estudios poblacionales de la especie se determina que el perjuicio ocasionado por la interacción de los carpinchos con los habitantes del complejo se enmarca dentro de la categoría grave”, señalaron.

Mientras algunos vecinos los atacan, otros los defienden y dicen que conviven con ellos hace más de 10 años y no los quieren erradicar, sino lograr un equilibrio para que puedan coexistir sin que se vea afectada la seguridad de nadie.

“En representación de centenares de vecinos de Nordelta directamente afectados por los problemas de público conocimiento quiere dejar en claro que amamos a los carpinchos, hemos convivido con ellos en armonía desde hace 10 años como en ninguna otra urbanización del AMBA”, aseguraron a través de un comunicado este miércoles. “Antes del 2010 no se avistaban desde nuestros hogares”, aclararon los vecinos nucleados en la “Comisión Pro Equilibrio Carpinchos Nordelta”.

Lo cierto es que a raíz de la popularidad que ganaron en el último tiempo, y como el ingenio argentino nunca descansa, los carpinchos ya tienen su canción en clave de cumbia. El grupo Tuna Gratis no dejó pasar la oportunidad y le dedicó una canción titulada “Carpincho malvado”.

Tomando como base algunos de los temas más reconocidos de la movida tropical, el grupo le puso letra al tema del momento. “El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta porque no le cabe ninguna. Ay carpincho malvado, ay no seas así, me lo ataca al caniche, no lo deja salir”, dice la canción en su arranque.

Tomando la melodía de “Bombón asesino” y batiendo palmas, el tema musical habla del reclamo que hacen los carpinchos sobre los terrenos que le dejaron sus abuelos. “Porque el carpincho ahora es vecino, tranquilo anda por el camino. El carpincho es tranquilo y siente quedarse en Nordelta por siempre”, finaliza la canción.