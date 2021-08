¿La vacuna contra el coronavirus podría causar efectos secundarios en la menstruación?

Desde que comenzó la vacunación contra el coronavirus en el mundo, muchas personas han presentado diferentes síntomas nuevos o efectos secundarios como trombosis, cefaleas, fiebre y descompostura, entre otras, pero ahora hay un nuevo grupo que asegura haber comenzado a padecer problemas en su menstruación, tras haber sido inoculadas.

En estos últimos meses, varias mujeres han coincidido en diferentes foros de internet y redes sociales, que luego de recibir la vacuna contra el coronavirus, sea del laboratorio que sea, han presentado ciertas alteraciones en sus ciclos menstruales.

Según los datos recogidos, estos cambios van desde dolor agudo en espalda, riñones y útero, hemorragias uterinas más contundentes de lo habitual, inflamación de ganglios en las axilas o el cuello, retrasos y adelantos en el periodo e incluso hay quienes aseguran tener pérdida del mismo.

Desde el portal de noticias español 20minutos consultaron a varias mujeres que aseguran haberse visto víctimas de estos cambios en su regla. “Desde la vacuna, mi regla se ha revolucionado completamente. Las reglas ahora son el doble de dolorosas y abundantes”, contó Hala.

Por otro lado, Mila notó otras alteraciones: “Dos días después de recibir la primera dosis de la vacuna comencé a tener un fuerte dolor en los riñones y ovarios, idéntico al que suele darme un día antes de bajarme la regla. Mis periodos suelen retrasarse varios días, sin embargo, en esta ocasión se me adelantó seis días”.

Pero como ellas dos hay muchas mujeres que juran haber experimentado cambios similares, por lo que decidieron plasmarlo en redes.

Muchas mujeres han presentado fuertes dolores al menstruar, que no habían sentido antes y mucha hemorragias durante más días de los normales.

“En mi caso la vacuna sí ha producido desajustes en mi menstruación, dolores muy fuertes, ganas de arrancarme todo mi aparato reproductor, así en resumen. Es una realidad que nos está afectando, qué menos que por lo menos estemos informadas al respecto”, relató una usuaria en Twitter.

Otras confesaron haber tenido varios días de abundante sangrado hasta, incluso en algunas ocasiones, un mes, teniendo que requerir de atención médica.

Qué dice la ciencia

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), aseuraron que “no se ha establecido una relación causal entre las alteraciones menstruales notificadas y la administración de las vacunas frente a la Covid-19”.

En España, por ejemplo se han registrado, “hasta el 18 de julio, 451 notificaciones que incluyen alteraciones del ciclo menstrual o hemorragia uterina” con las cuatro vacunas que actualmente se están administrando.

Además explican que se estima que las pacientes menores a 65 años que sufren estas secuelas tras la inoculación de la primera o segunda dosis son de 29 mujeres de cada millón de personas.

Más estudios

Las agencias de medicamentos de la Unión Europea se encuentran investigando sobre este tema que ha sorprendido a la comunidad científica, ya que en las fases de prueba de las vacunas nadie los presentó antes.

Las mujeres que han asegurado han sido inoculadas con diferentes vacunas, por lo que no sería problema puntual de un solo laboratorio. Orlando Pelichotti | Los Andes

Pero no dejan de lado la posible relación entre vacuna y menstruación, ya que este tipo de secuelas han sido informadas por muchas mujeres tanto en Estados Unidos como en países europeos.

Por otra parte, en un estudio realizado por el Gobierno de Reino Unido concluyeron que una persona de cada 10 han tenido reacciones como fatiga, dolores musculares o articular, náuseas o fiebre. Sin embargo, no se informó sobre ninguna secuela que esté relacionada con la menstruación.

Estudios puntuales sobre coronavirus y menstruación

No obstante, desde la Universidad de Granada comenzaron una ardua investigación al respecto, a la que han llamado el Proyecto Eva, se trata de una investigación “que propone determinar si alguna o varias de estas vacunas tienen un efecto en nuestro ciclo menstrual”.

“El estudio consiste en una serie de valoraciones y registros, entre ellos un registro menstrual, además de un estudio en sangre de valores hormonales y factores de coagulación”, aseguran a través de su cuenta de Instagram.

Del mismo pueden participar las mujeres que tengan ciclos naturales (sin tratamientos hormonales), y si aún no te has vacunado o, si ya lo has hecho, si tienes registros de tu ciclo antes de recibir la primera dosis y después.