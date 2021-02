La Comisión de Reinas Vendimiales acusa a Guaymallén de no defender las tradiciones al querer suprimir la elección

Un proyecto de ordenanza para suprimir la elección de reina departamental en Guaymallén ha generado polémica. Luego de conocerse la iniciativa, la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia (Corenave) manifestó su desacuerdo con el proyecto.

La noticia de la polémica es que en el Concejo Deliberante de Guaymallén se presentó este viernes un proyecto de ordenanza propone eliminar definitivamente la elección de la reina de la Vendimia en ese departamento.

La propuesta, incluso, consideran que podría ser replicada en todos los departamentos y la provincia.

Las quejas no se hicieron esperar. La primera en expresarse fue Soledad Reina, presidenta de la Corenave. La ex representante nacional se manifestó en sus redes sociales con fuertes palabras contra la comuna de Guaymallén. En varios postean piden revisar la propuesta y acusa al departamento de no respetar las tradiciones ni la opinión popular.

“Yo, Soledad Reina, Presidenta de la Corenave (...) le solicito con el mayor respeto al Intendente de Guaymallen Sr. Marcelino Iglesias, que revise la decisión tomada respecto a la eliminación de la elección de la Reina de la Vendimia de Guaymallén”.

A pesar de que es solo un proyecto, el malestar generado es tan grande como si la medida ya estuviera aprobada.

Reina considera que la iniciativa tiene, a su criterio, dos fallas esenciales. “El primero de ellos es creer que la elección de la Reina Nacional de la Vendimia es un mero concurso de belleza”, publicó y agregó: “El segundo error, que tal resolución no tiene en cuenta el sentir popular, expresando que la gente prefiere espectáculos musicales o culturales”.

Por esta razón es que desde la Corenave piden que antes de tratarse, el proyecto se someta a opinión popular “para que el pueblo de Guaymallén decida”.

Las razones del proyecto

“La idea es dejar de elegir la reina de la Vendimia por varios motivos. Por empezar, a nivel mundial, la elección de una chica en un concurso de belleza no va más; ese estereotipo de una chica con cánones momentáneos de qué es considerado lindo y no para representar a un lugar no se condice con los tiempos que vivimos”, destacó el concejal del oficialismo en Guaymallén, Ignacio Conte, autor de la iniciativa.

“La elección de una reina tapa todo lo que tiene que ver verdaderamente con la vendimia. No se habla de la fiesta, del espíritu de los viñateros; se deja de lado la posibilidad de que los municipios y la Provincia puedan -a través de la fiesta- mostrar lo que tiene; y todo se centra en la elección de la reina”, agregó Conte.