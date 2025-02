Imparable: pese a su discapacidad, es profe de baile, coach, entrenador y escribió un libro sobre su vida

Nahuel Ferretti discapacidad libro 3.jpg Imparable: pese a su discapacidad, es profe de baile, coach, personal trainer y escribió un libro sobre su vida

Vivir con discapacidad

La idea de “darse por vencido” nunca fue siquiera una opción que Nahuel Ferretti, nacido al Este de la provincia de Mendoza, haya considerado. De la misma manera, tampoco lo fue el dar cabida a aquellas voces que, autodesignadas como voceros de la verdad absoluta, argumentaban que sus objetivos quedarían limitados por su discapacidad.

"Quizás nadie daba ni cinco centavos por mí, pero eso es algo que no me importó. Ahora me ve la gente y me dice que no puede creer todo lo que he logrado, que es impresionante. Terminé la primaria, terminé la secundaria, estoy haciendo una carrera universitaria y siempre quise ir por más”, destaca con optimismo y ese buen ánimo que contagia.

Nahuel Ferretti discapacidad libro 1.png Foto: gentileza Nahuel Ferretti

Desde niño ha vivido en La Colonia (Junín) y completó la primaria en una escuela de educación especial. Al momento de comenzar la secundaria, Nahuel Ferretti se encontró frente a esa primera encrucijada que comenzaría a marcar su futuro, y su vida.

Salir adelante

Y es que Nahuel quería seguir estudiando y completar el secundario, pero se encontró con que -a no ser por establecimientos orientados a manufactura, talleres y oficios- no había escuelas secundarias de educación especial. Fue entonces que se inscribió en un CEBJA, también de Junín, y que no era de educación especial para completar el nivel secundario.

Claro que no estaba dispuesto a que ese fuese su techo tampoco. Y cuando completó el secundario, se inscribió en Abogacía.

“Siempre me habían interesado bastante las leyes y también la política, por lo que decidí estudiar abogacía. Empecé en pandemia", sigue el joven, quien cursa presencialmente en la sede de la Universidad de Congreso de La Colonia.

Nahuel Ferretti discapacidad libro 4.jpg

Todo terreno: ejercicio, baile y coaching

No es solo el Derecho y la Abogacía lo que apasiona a Nahuel. La música, por ejemplo, es otra de sus debilidades. Pero no solo como oyente, sino -además- como instructor de baile. Su especialidad, y de lo que -además- da clases son los ritmos latinos y la zumba. A ello se suma que completó la carrera de coreógrafo.

Además, en septiembre de 2023, Nahuel Ferretti se recibió de coach profesional, algo que lo habilita a encabezar sesiones, trabajar y estar al frente de capacitaciones.

Nahuel Ferretti discapacidad libro 2.png Foto: gentileza Nahuel Ferretti

Como si con todo esto no fuese suficiente ya, el gimnasio y el ejercicio físico ocupan un lugar importante en su vida. Y también trabaja como personal trainer.