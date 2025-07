Y es que en un campo de Ñacuñán (Santa Rosa, Mendoza) , una pareja roedores catalogados como especie "casi amenazada" fue observada a través de estas filmaciones luego de 40 años . Se trata de ejemplares de rata vizcacha colorada . El hallazgo, por supuesto, ha generado mucha emoción en la comunidad científica ya que, si bien es una especie con presencia en Mendoza , no es de fácil avistaje , y menos donde fue observada recientemente. Y su zona de distribución más común en la región es en el norte (zona de Lavalle y límite con San Luis ) y el Sur .

Histórica filmación de un extraño roedor que hacía 40 años no se veía en la zona: cuál es y dónde fue visto. Foto: Gentileza CMA (Andrea Tarquino)

"Que en los registros de cámaras trampa aparezca un ratón es muy difícil, no solo por su tamaño, sino porque se mueven con destreza y son difíciles de detectar. Pero cuando enviamos estas imágenes a los investigadores del IADIZA, ¡quedaron fascinados! Porque hacía 40 años que no se observaba en la zona", describe Ferraris, quien resalta el hecho de que no haya sido solamente un ejemplar.