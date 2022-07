Fotos y video: hubo colas de hasta 6 kilómetros en Alta Montaña para disfrutar de la nieve

Las intensas nevadas en la zona de Alta Montaña han generado un enorme interés en turistas y locales. Aprovechando el receso invernal, miles de personas se han dirigido a los centros de ski para disfrutar de la nieve.

Este lunes empezaron las vacaciones de invierno en Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

Desde que quedo habilitado el tránsito por la ruta 7 se comenzó a llenar de turistas en Los Puquios

A raíz de esto, una gran cantidad de turistas llegó a la provincia y en la tarde de este miércoles una larga fila de vehículos circulaba por la ruta 7. Por momentos, la cola llegó a alcanzar los 6 kilómetros de extensión.

No obstante, la circulación se vio interrumpida por un control vehícular en Punta de Vacas. Pero esta situación no desalentó a turistas que iban decididos a ver la nieve, ya que debido al temporal del fin de semana, las autoridades habían recomendado no ir a la zona de Alta Montaña en días anteriores.

Cabe destacar que en las redes sociales del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia habían informado que la ruta nacional 7 se encontraba transitable hasta Punta de Vacas.

En tanto, en Las Cuevas personal de Vialidad Nacional trabajaba con maquinarias para despejar la boca de túnel. Cabe destacar que para la tarde de este miércoles se espera el ingreso de un temporal en la Cordillera.

Ignacio Blanco / Los Andes

Se esperan más nevada

Según la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas para este jueves se esperan nevadas intensas en Cordillera. Así mismo, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta naranja por nevadas.

En el Sistema de Alerta Temprana del SMN el color naranja implica: “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Ignacio Blanco / Los Andes

El fin de semana pasado, las autoridades debieron evacuar a más de 400 personas que se habían quedado varadas en la zona de Alta Montaña debido a un fuerte temporal de nieve.