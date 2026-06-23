Familias denuncian que pagaron por casas industrializadas a una empresa y no las entregaron: qué dice la firma

Más de 20 familias denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa EyM S.A.S. Viviendas Industriales , ubicada en Guaymallén (Mendoza) y que ofrecía soluciones habitacionales industrializadas. Los damnificados aseguran que, pese a haber abonado total o parcialmente sus viviendas, nunca recibieron las construcciones prometidas.

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Según relató a Los Andes una de las afectadas, radicada en Maipú, la firma, dedicada a la construcción en seco, prometía la entrega de viviendas industrializadas en plazos reducidos, gracias a que -argumentaba- contaba con una planta propia de fabricación y montaje. "Si pagabas el 100% de la vivienda, te entregaban la casa en 90 días" , aseguró, reconstruyendo el compromiso que asumía la firma.

Por su parte, desde la empresa se defendieron de estas acusaciones y aclararon que no han dejado de entregar viviendas ni tampoco de comunicarse con los adquirentes .

"Queremos destacar que la empresa sí ha tenido una demora en el cumplimiento de algunos contratos , pero no por ello se ha dejado de cumplir . Vale resaltar que esta empresa se está recuperando de una estafa millonaria consumada en septiembre de 2024 ", aclaraon vía comunicado desde EyM S.A.S. Viviendas Industriales.

En ese sentido, responsabilizaron de este inconveniente a dos exvendedores de la firma, quienes -sostienen- comercializaron viviendas de manera ilegitima y nunca fueron pagadas. La empresa aclaróque debió absorber esos costos.

Las denuncias de las familias

La mujer afectada y consultada por Los Andes sostuvo que la cantidad de perjudicados sería mucho mayor a la inicialmente estimada. "Hay entre 50 y, no dudo, hasta 100 familias perjudicadas", afirmó.

También señaló que, ante la situación, las víctimas han tomado distintas decisiones. "Hay gente que ha hecho la denuncia, gente que tiene miedo y no lo hace, como también gente que desiste y abandona", explicó.

"Muchos se sacrificaron con sus sueldos, aguinaldos, vehículos y préstamos bancarios para lograrlo. Muchas familias dieron todo por el sueño de la casa propia", agregó. "Muchos se sacrificaron con sus sueldos, aguinaldos, vehículos y préstamos bancarios para lograrlo. Muchas familias dieron todo por el sueño de la casa propia", agregó.

Según relataron los damnificados, la empresa ofrecía distintos planes de financiación para acceder a una vivienda industrializada. Uno de ellos consistía en abonar cuotas mensuales hasta alcanzar el 70% del valor total de la casa. En ese momento, el cliente ingresaba a una lista de espera para la construcción y, una vez entregada la vivienda, debía cancelar el 30% restante actualizado al valor de construcción vigente.

500331062_1403321604603272_2214496591079715094_n Viviendas que ofrece la empresa. Red social de la empresa

Sin embargo, aseguran que muchos clientes optaron por pagar el total de la vivienda para acceder a una entrega más rápida.

"La mayoría que está en el grupo pagó el 100% hace 5, 3 y 2 años. Y no han construido nada de nada. Los dueños siempre pusieron excusas: la pandemia, el clima, falta de obreros, precios elevado de materia prima", denunció una de las afectadas.

Reclamos sin respuestas

La mujer sostuvo que, tras concretar los pagos, la comunicación con la empresa se volvió cada vez más difícil. "El dueño solo se presentó para cobrar las cancelaciones, tenemos su contacto y después no respondió nunca más. Hay un contacto de procesos productivos, es un contacto de distracción y respuestas que quedan en la nada", afirmó.

Estafa viviendas 2

Respecto a los reclamos formales, explicó que algunos clientes avanzaron por distintas vías legales y administrativas. "Pocos hicimos la denuncia de Defensa del Consumidor, por abogados, carta documento y mediación. En estas dos últimas a todos nos pasó lo mismo: reiteradas veces pedimos la presencia de abogado o dueños y solo nos recibió una empleada de la firma", siguió.

¿Estafa o incumplimiento de contrato?

Si bien existe una presentación en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza presentada por este grupo de clientes y contra la firma, fuentes judiciales explicaron a Los Andes que el conflicto debería pasar previamente por la Oficina de Coinciliación Civil (OCC), que depende del Poder Ejecutivo.

Estafa viviendas 5 Los damnificados aseguran que las casas que se entregaron no cumplen con calidad prometida. Gentileza

Recién allí, y de no haber acuerdo entre las partes, podría llegar a la instancia judicial civil (los incumplimientos de contratos son causas civiles).

Incluso, por el momento no se esta investigando una presunta estafa, sino que lo que existe justamente es un "incumplimiento de contrato".

En pocas palabras, antes de avanzar en una posible imputación o el avance de la causa judicial propiamente dicha, deberán agotarse las instancias conciliatorias entre las partes dentro de la OCC.

Denuncias por demoras y problemas constructivos

Según los testimonios recopilados por el grupo de damnificados, los problemas no se limitarían únicamente a las demoras en las entregas. También denunciaron presuntas irregularidades en las construcciones finalizadas.

"Con los contactos hemos logrado testimonios y evidencias de la mala calidad en la que entregan las casas", aseguró una de las involucradas.

Entre los inconvenientes mencionó "plateas sin malla, filtraciones en paredes y demoras en entregas donde el cliente debe insistir en el inicio, durante y terminación de la misma". Además, sostuvo que algunos clientes debieron afrontar gastos adicionales para finalizar sus viviendas. "Ni hablar de un caso al que exigieron que, si quería que le terminaran la casa, debían comprar materiales faltantes", relató.

Estafa viviendas 3

La denunciante también afirmó que algunos compradores se encontraron con modificaciones en las condiciones originalmente pactadas. Según indicó, hubo "contratos que, al cancelar, cambiaban condiciones de materiales, cuotas o entrega de la casa".

Asimismo, sostuvo que a varios clientes les exigieron cancelar el saldo pendiente antes de iniciar la obra, pese a que esa condición no figuraría en los contratos firmados.

El impacto económico y emocional

Frente a esta situación, aseguró que el desgaste emocional y económico es cada vez mayor entre las familias afectadas. "Estamos cansados, decepcionados y con el corazón destruido. Hay gente afectada en salud por esto, gente que contaba con la entrega porque pagan alquiler, préstamos y demás situaciones", expresó la mujer a Los Andes.

En su caso particular, contó que continúa pagando el crédito que solicitó para cancelar el valor total de la vivienda. "Hasta el día de hoy estamos pagando el préstamo con el cual cancelé mi casa y tengo un año más. Cuando lo sacamos era la cuota la mitad del sueldo de mi marido. Tenemos cuatro hijos, pagamos alquiler y yo estoy buscando trabajo. Pausé mi búsqueda para hacer este reclamo", siguió.

Además, relató las consecuencias que la situación tuvo en su familia. "Yo estoy agotada. Mi marido se descompensó el día de ir a mediación, ya que sabíamos que nos iba a atender Estefanía y que no íbamos a llegar a nada", acotó.

Convocan a una protesta frente a la empresa

Finalmente, los damnificados anunciaron una manifestación para exigir respuestas. "No vamos a bajar los brazos hasta que respondan y cumplan con los contratos", aseguró la mujer.

Según informó, el próximo viernes, 26 de junio, realizarán "un reclamo comunitario pacífico" frente a la sede de la empresa, ubicada en la intersección de las calles Húsares y Pedro Molina.

La defensa de la empresa: qué dice frente a las denuncias por incumplimiento

Desde EyM S.A.S. Viviendas Industriales aclarararon que no hay incumplimientos sino demoras, y responsabilizaron -en parte- a dos exvendedores de la firma por una presunta estafa.

"Ello condujo, a que la empresa se vea comprometida en algunos momentos desde el punto financiero y, por ende, se generó un aletargamiento en el cumplimiento de los contratos, mas allá de que muchos de ellos a la fecha no han sido cancelados y por consiguiente, no corresponde su entrega como pretenden algunos adquirentes", detallaron en un comunicado.

Además, mencionaron la difícil situación económica nacional.

"La balanza de pagos de muchos adquirentes, a pago parcial de nuestro producto, no están cumpliendo. La empresa, como toda PYME, ha salido a enfrentar dicha situación y absorbe esos costos con el fin de poder cumplimentar lo acordado. Ello, aunado a la demora, muchas veces en la adquisición de las materias primas que se usan para la fabricación de nuestros productos, que consecutivamente ha provocado un retraso en la entrega de los kits de viviendas prefabricadas", resaltaron.

Al final resaltaron que, por lo general, los compradores adquieren el producto (kit de vivienda), aunque es responsabilidad de los adquirentes la instalación. Ello a menos de que, además y en forma separada, contraten el servicio de instalación de este producto.

"Queremos informar que la empresa nunca ha cerrado sus puertas, ni tampoco la comunicación a los adquirentes, mas allá del difícil momento que actualmente se encuentra atravesando al lamentar la pérdida de uno de sus miembros", concluyeron.