El duro testimonio de una argentina en Israel: "Hace tres madrugadas que no estamos durmiendo"

Luego de este ataque, la contraofensiva iraní no se hizo esperar y, desde entonces, ya han transcurrido cuatro días (y contando...) de un nuevo brote bélico que ha incluido ataques cruzados en sitios israelíes e iraníes . Incluso, a nivel mundial se habla de los ataques más feroces y prolongados entre Israel e Irán en varias décadas y con, al menos, 224 muertos en Irán y 21 fallecidos en Israel , de acuerdo a estadísticas oficiales.

"La situación es angustiante y sentir que la vida está en riesgo te angustia y dan ganas de llorar. Pero, al mismo tiempo, más de 70% de los israelíes sabían que esto tenía que ocurrir, Porque los israelíes estamos hartos de que nos ataquen por el solo hecho de ser israelíes o ser judíos. Al judío que no sabía que era víctima y lo llevaban al matadero, lo mataron en Auschwitz. Pero a los de ahora no nos matan, y quien nos amenaza, ¡nos va a conocer! No nos dejamos matar nunca más”, describe Mónica.