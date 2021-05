El director del hospital donde murió Lara dijo que la joven “estuvo 30 minutos esperando, no horas”

Tristeza. Esa es la palabra que se puede utilizar para describir la imagen de Lara Arreguiz acostada en el piso de un hospital de Santa Fe antes de morir de coronavirus.

La foto e historia de la joven de 22 años se volvieron virales y recorrieron las tapas de todos los diarios nacionales. Este martes, el director del hospital donde se tomó la foto habló con TN y dio su versión de los hechos.

Lara Arreguiz. La joven se acostó en el piso del hospital, esperando una camilla. Instagram

“No coincido con los títulos que se le pusieron a esta noticia, de que murió una paciente tirada en el piso esperando una cama. Realmente no es así”, comenzó diciendo Francisco Villano, el titular del Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.

Allí, el responsable de la institución aseguró que “Lara estuvo 30 minutos esperando” y que “aparentemente decidió ella esperar en el piso” hasta ser atendida.

“La paciente ingresa al mediodía del día lunes, fue admisionada, después de la admisión hay un área de Covid en la que debía esperar. Posteriormente fue evaluado por una enfermera el estado de gravedad de la paciente. Después de ser evaluada, el tiempo fue de 30 minutos de espera y la paciente fue nuevamente evaluada por un médico e internada en el área de la guardia central”, dijo Villano.

También relató que la joven estuvo en un área de aislamiento para paciente con Covid “donde fue necesario administrarle oxígeno, suero y demás atenciones hasta poder conseguir una cama de internación en un hospital del sector público de Santa Fe”.

Sin embargo, la familia de la joven contó a los medios locales que Lara había ido a la guardia el domingo, pero ese día “nos dijeron que podía ser Covid, pero que en ese momento no tenían los medios para atenderla y nos mandaron a casa”. Para la madre de la joven, la falta de atención temprana pudo ser un agravante para su cuadro.

Lara Arreguiz. Foto: Infobae

La derivación

“La paciente fallece cuatro días después de haber estado internada transitoriamente en nuestro hospital luego de que se le consiguiera la cama en otro hospital”, aseguró el director.

Sobre la polémica que se generó por la foto en la que se ve a Lara acostada en el piso del hospital, Villano dijo que en el lugar en el que esperó la joven “había sillas para esperar” y que “aparentemente decidió ella esperar en el piso”.

“Escuché decir a la mamá que ella se sentía cansada, agotada y por eso quería estar acostada en el piso. Hay una camilla en la que aparentemente no se le permitió esperar, eso dice la mamá”, agregó el doctor.

La foto, según el profesional, “fue en el pasillo esperando la atención en la guardia”, pero aseguró que ella “no estuvo más de 20 o 30 minutos” allí. “No es que esperó horas”, se defendió.

Claudia Sánchez, la mamá de la joven, denunció en la tarde del lunes que a los profesionales del hospital “no les importó” que su hija “esté tirada en el piso”.

En declaraciones a TN detalló que al llegar al hospital Iturraspe, su hija se sentía muy mal y quería acostarse. “Yo me di vuelta y vi una camilla atrás de la silla, y le pregunté al señor de seguridad si podía subir y me dijo que no”, aseguró.

Y siguió. “Ella me dijo: ‘Yo me acuesto igual en el piso’. Yo le dije que estaba sucio y frío, pero me dijo: ‘No doy más’. Una señora que estaba ahí se acercó y nos dio su campera para que la tapemos”, aseguró Sánchez.

En ese sentido, Villano aseguró que “Lara estuvo 30 minutos esperando desde que se la admisionó hasta que la vio un médico de guardia y consideró que tenía que internarla” y que luego se le dio un lugar de internación “dentro de la guardia y luego en un hospital en otro lugar”.

“Yo no estuve en ese momento, (no sé) cuál fue la decisión y el porqué en el piso. Es una foto y no sé el suceso que pudo haber causado o provocado que Lara esté en el piso. No pongo en discusión ni la foto ni lo que la mamá comentó. Lo que tengo para decir es que la paciente fue atendida dentro de los tiempos del protocolo que hoy tenemos. Ese día fue un día terrible dentro del hospital, pero Lara fue atendida dentro de los 30 minutos y fue adecuadamente atendida en este hospital y en el otro hospital”, concluyó Villano.

La mamá de Lara había dicho que su hija estuvo horas esperando en ese pasillo, lo que contrasta con la versión del director del Iturraspe. “Yo entiendo el colapso sanitario, pero me duele haberla visto tirada en el piso sin respirar y que nadie haga nada”, planteó la mujer.

Ella también había denunciado demoras para que Lara llegara a una cama de terapia intensiva. “Si mi hija hubiese sido internada el primer día, el domingo, en una terapia con un suero, antibiótico y controlando su azúcar tal vez, o tal vez no, esté hoy”, aseguró.

“Pero se hubiese hecho el intento como correspondía y no tener que haber pasado pobrecita todo lo que pasó para llegar a una terapia intensiva”, se lamentó la madre.

Al respecto, Villano dijo que se la trasladó a otro hospital cuando se pudo conseguir una cama, pero que una vez allí “primero estuvo en un área general porque no fue necesario en primera instancia ponerla en terapia intensiva”, pero que luego debió ser trasladada a “una intermedia y finalmente a una intensiva”.

Finalmente Lara murió el viernes, por complicaciones respiratorias que le generó la covid-19.