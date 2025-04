El 35% de los mendocinos considera "imposible" llegar a tener casa propia

El acceso a vivienda es una problemática social que se arrastra hace años. Aunque no hay datos actualizados se estima que en la provincia hay un déficit de 130.000 casas, tal cual publicó Los Andes. Los datos que arroja el relevamiento en cuestión condicen con los publicados del último censo, de 2022, en el que se expresó que 4 de cada 10 mendocinos no habitaba vivienda propia.

La mitad de los jóvenes ve difícil tener casa propia

La encuesta fue realizada entre el 14 y el 18 de abril y contempló población mayor de 16 años. Los resultados arrojan además que hay una parte de los mendocinos que tiene buenas expectativas ya que 16,85% sostuvo estar seguro de que tendrá su vivienda en el futuro.

En tanto, hay un 9,18% que lo considera muy difícil y 3,43% de los consultados dijeron que no les interesa tener vivienda propia. En este último grupo, los varones superan ampliamente a las mujeres ya que entre ellas sólo 1,13% sostuvo tal cosa mientras que asciende a 6,18% entre los varones.

También es notoria la diferencia entre quienes consideran muy difícil el acceso, lo que expresa que las mujeres sienten que tienen menos posibilidades de lograrlo. Entre los varones son 3,75% mientras que entre las mujeres es más del triple: 13,62% de las consultadas.

Los géneros no muestran grandes brechas entre quienes ya tienen vivienda propia y quienes lo consideran imposible.

Sí es notoria la diferencia en el acceso a vivienda propia según la edad ya que casi la mitad de quienes tienen más de 55 años ya la tienen y esta proporción disminuye a medida que baja la edad.

Entre quienes tienen entre 16 y 30 años también hay una brecha en cuanto a la percepción de su futuro. Este segmento es uno de los que muestra dos extremos: mayor proporción de personas que creen que seguro tendrán casa en algún momento, lo cual asciende a 21,15% pero también es mayor la proporción de quienes creen que resultará imposible, pese a su juventud y tener su vida laboral por delante. En ese grupo 4 de cada 10 (42,31%) cree que no lo logrará. Se suma 14,15% que lo ve muy difícil.

Qué influye en las perspectivas de acceder a la casa propia

En todas estas variables hay ciertos aspectos a tener en cuenta. Los jóvenes son uno de los grupos sociales a los cuales más les cuesta acceder al mundo laboral lo cual puede incidir en su proyección. De hecho, hasta los 29 años superan ampliamente la tasa de desocupación promedio. De acuerdo a la Encuesta de Condiciones de Vida 2023 de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), cuando la desocupación general era de 5,5%, en varones de hasta 29 era de 7,1% y en mujeres de esa edad, de 14,3%. Es que las mujeres afrontan una situación similar en tanto superan la desocupación general. Con datos de aquel informe llegaba a 7,8%. Pero además se habla de la feminización de la pobreza en tanto, por diversos factores, como las tareas domésticas y de cuidado, muchas tienen menos dedicación, con trayectorias recortadas, acceso a trabajos de peor calidad y peor remunerados.

Las dificultades para acceder a una vivienda empuja a las personas al alquiler u otras situaciones. El deterioro del poder adquisitivo de los últimos años ha hecho que para muchos sea cada vez más difícil afrontar ese pago. Un usuario comentó a Los Andes que destina al alquiler el 30% de su salario. Es del grupo que ya no se preocupa por lograr el techo aunque también explicó que está próximo a jubilarse y no cree que le den un crédito para tal cosa, ya que suelen ser a largo plazo. Otro consultado comentó que intentó acceder pero no pudo porque sus ingresos no le dieron el aval necesario para que se lo concedieran mientras que otros optan por reunir bonos de sueldos de allegados para alcanzar el mínimo que se requiere.

Otra de las situaciones devenidas del escenario de los últimos años es que muchos han debido dejar de alquilar para ir a vivir junto a otros familiares o allegados mientras que también es frecuente que los hijos no se vayan de la casa, ni aun formando pareja, se queden con los padres o hagan alguna edificación en el mismo lote o en la parte superior de la vivienda parental.

Hay otro elemento que se menciona: los salarios insuficientes para cubrir las necesidades elementales hace que muchos sostengan que no podrían pagar un alquiler y que algunos que ya lo pagan no tengan capacidad de ahorro o resto para afrontar el pago de su propia vivienda.

Cambios los últimos meses

Un dato destacado del abordaje es el cambio de perspectiva en un periodo de poco más de un año y medio, entre octubre de 2023 y abril de este año. De las consultas en diferentes relevamientos en ese periodo se observa que en julio de 2024 es cuando la población parece haber tenido una peor mirada de su proyección a futuro, ya que es la instancia que arroja peores resultados.

Además de un descenso entre quienes ya tienen vivienda propia, el deterioro del poder adquisitivo parece haber impactado en la mirada de sus condiciones a futuro ya que también se evidencia un incremento de quienes creen que será imposible tener una vivienda. Pero asimismo, se aprecia una mejora entre quienes tienen esperanzas al respecto y que creen que tendrán su vivienda en algún momento. En octubre de 2023 11,23% tenía estas expectativas que aumentaron a 14,60% en abril de 2024, en julio de 2024 bajaron a un tercio de esta proporción y aseguraban eso 4,95%, pero en abril de este año se triplicó esa proporción para llegar a 16,85%, una cantidad que es baja pero que supera las tres mediciones anteriores.

También hay cambios notorios entre quienes consideran que será muy difícil. En julio de 2024, quienes creían esto escalaron a 40,99% de los consultados. Así, duplicó las dos mediciones previas: en octubre de 2023 habían sido 18, 96% y en abril de 2024 20,10%. Pero un año después, en abril de este año, quiénes creen que será muy difícil bajaron a un cuarto de la medición anterior: este mes el 9,18% cree que será muy difícil.

En este lapso también hubo un cambio importante entre quienes aseguran que no les interesa tener una vivienda propia, que pasaron de 1,67% en octubre de 2023 a 3,43% en abril de 2025.