La Inteligencia Artificial (IA, de acuerdo a su abreviatura) ya está entre nosotros. La generación de contenidos por medio de esta herramienta ya es una cotidiana realidad, y en el día a día la sociedad se codea con las infinitas posibilidades que brinda esta herramienta –parte de las denominadas Nuevas Tecnologías- al momento de complementar – ¿o reemplazar?, según la visión más apocalíptica- la actividad humana y de la “Inteligencia Natural”.

Y es tan la incidencia de esta herramienta en la rutina que tres universidades con sede en Mendoza ya han ideado contenidos orientados a formar a los futuros profesionales en el manejo de la Inteligencia Artificial. Se trata de un enfoque que los ubica no simplemente como usuarios pasivos de esta herramienta, sino ya directamente como generadores de ella.

Tres universidades de Mendoza suman diplomaturas para ser “creadores” de IA. Foto: Archivo Los Andes.

La UTN –regional Mendoza-, la Universidad de Mendoza (UM) y la Universidad Champagnat son las casas de estudio que han sumado o sumarán diplomaturas con foco en la generación de IA. En el caso la UTN, se trata puntualmente de una Diplomatura en Inteligencia Artificial en la Educación –y que comenzará en septiembre-, mientras que la UCh hace 6 años está trabajando en la temática.

La UM ya tiene en su oferta académica una Diplomatura en Inteligencia Artificial y Criminalidad Cibernética, dentro de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y como parte del Doctorado en Nuevas Tecnologías.

Además, las otras universidades con sede en Mendoza ya han incorporado a la IA a sus contenidos y propuestas, aunque más como una herramienta de trabajo –incluso con foco en el aprendizaje de su uso-.

Sin embargo, no hay en Mendoza, por el momento, intenciones de sumar carreras puntuales centradas en la IA. A nivel nacional, son –al menos- 5 las universidades que ya anunciaron que ampliarán su oferta académica con licenciaturas, tecnicaturas y maestrías que apuntan a formar a profesionales en datos, análisis de imágenes y robótica (entre otras).

LAS UNIVERSIDADES DE MENDOZA QUE FORMAN ESTUDIANTES EN IA

La Universidad Champagnat, en tanto, lanzó hace 6 años la Diplomatura en Derecho Digital en la que se incluyó todo un modulo sobre los diferentes modelos de Inteligencia Artificial. Luego se sumó la Diplomatura de Cibercriminalidad, más el Programa de Entrenamiento de Innovación y Liderazgo Judicial (que incluye módulos y posibilidad de especializarte en IA), más una Maestría en Derecho y Estado Digital (acreditada por CONEAU), más Master in Business and Technology (único acreditado por CONEAU, que es un programa de posgrado que combina aspectos de negocios y tecnologías.

A esto se agrega la especialización en Educación en Entornos Digitales que ya lleva 3 años (enseñar con IA).

La Universidad de Mendoza (UM), en tanto, es otra de las universidades con sede en Mendoza que ofrece una propuesta educativa en la actualidad para formar a sus estudiantes en el uso y la generación de la IA como algo puntual y específico.

Según explicó el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UM, Diego Carbonell, en mayo se abrió la propuesta de la Diplomatura en Inteligencia Artificial y Criminalidad Cibernética.

En este curso se brindan las herramientas necesarias para comprender la integración de la administración de justicia, al tiempo que se abordan los delitos contra la privacidad y violación de secretos, así como también defraudaciones informáticas; criptoeconomía y derecho penal económico.

También se trabaja en la temática de criptoactivos y lavado de dinero; daños informáticos, ciberataques y ciberguerra; evidencia digital, peritaje forense, vigilancia; neuroderechos y neurodelitos; y ciberseguridad y sistema penal.

Además, dentro de la carrera de grado, en Derecho se implementó una cátedra de Nuevas Tecnologías, que incluye a la IA.

“Es un gran desafío para la educación, y muy interesante. La IA y las nuevas tecnologías no son enemigas, son aliadas. Y los resultados pueden ser muy interesantes. Desde la Inteligencia Real se puede analizar y corregir a la Inteligencia Artificial”, resumió Carbonell.

Incluso, ejemplificó con la posibilidad que brinda esta herramienta al momento de redactar sentencias o demandas. No obstante, hizo hincapié en que hay que saber usarla y estar atentos.

“Hubo un caso de un estudio de abogados de Nueva York que aplicó la IA al momento de entablar una demanda contra la aerolínea Avianca. Y allí se citaron antecedentes que no habían existido, sino que los había inventado la IA. No solo perdieron el caso, sino que quedaron expuestos. Tomando este caso, hay que entender que no se tiene que confiar ciegamente en la IA”, sintetizó el decano.

También dentro de la UM, las facultades de Arquitectura e Ingeniería ya comenzaron a trabajar en aproximaciones a la IA, así como también en aportes desde el ámbito académico.

El decano de Ingeniería de esta casa de estudios, Osvaldo Marianetti, destacó que el año pasado se hicieron cursos en formatos de taller orientados a las nuevas tecnologías Y allí se hizo hincapié, por ejemplo, en cómo trabajar con y en IA y, puntualmente, en el ChatGPT.

“Toda la tecnología está relacionada con la Ingeniería y, en el caso de la facultad, tenemos que preparar recurso humano. La IA es una tecnología disruptiva y que va a tener un impacto importante en la sociedad”, destacó Marianetti.

“No tenemos a la Inteligencia Artificial como oferta educativa específica todavía. Pero el rectorado está preparando una diplomatura en IA orientada a la docencia. Por ahora estamos en el trabajo de generar usuarios inteligentes de la tecnología. Luego será el momento de generar desarrolladores. Y va a haber un cambio de paradigma”, sintetizó el decano de Ingeniería.

Universidad Champagnat

A esto se agrega la especialización en Educación en Entornos Digitales que ya lleva 3 años (enseñar con IA). Además, la UCh fue este año sede de un congreso iberoamericano de docentes en Derecho e Informática, donde el tema IA fue clave en su tratamiento. También, en los últimos años se han agregado a la oferta académica seminarios y webinars con abordaje sobre la IA.

A partir de septiembre de este año, la UTN Mendoza ofrecerá la “Diplomatura de Inteligencia Artificial en la Educación”, orientado a docentes y que les permitirá introducirse en el mundo de la IA.

En este caso, esta herramienta se estudiará aplicada a la práctica educativa y a través de un recorrido de 6 módulos, que van desde los fundamentos generales de la IA hasta el diseño de Asistentes Autónomos para los docentes y Mentores y Tutores para los alumnos.

“A diferencia de otros cursos en los que solamente se enseña a los docentes a manejar aplicaciones de IA, esta diplomatura plantea una reflexión profunda sobre el modelo pedagógico asistido por la IAEd, y convierte a los docentes en diseñadores hacedores de experiencias de enseñanza-aprendizaje que llevarán a los sistemas educativos al nivel de alto rendimiento”, destacó el secretario de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la UTN Mendoza, Antonio Álvarez Abril.

La diplomatura, destinada a docentes de todos los niveles, les permitirá introducirse en el conocimiento de las “Siete Magníficas de la IAEd”, en la revolución de los asistentes, en los “Diálogos con la IA” a través del Diseño Multidimensional de Prompts y hasta en la creación de “Equipos de Asistentes, Mentores y Tutores” para la enseñanza personalizada a través de técnicas como el Mastery Learning o Aprendizaje por Dominio.

“Durante el transcurso de estos contenidos, los docentes desarrollarán sus propias clases, aplicando esta tecnología, y realizarán desafíos sobre ética, equidad, privacidad y otros aspectos centrales de la IA en el mundo actual y futuro”, resaltó Álvarez Abril.

El curso está ideado en un lenguaje coloquial y ameno, con una gran producción de materiales y videos explicativos que se combinarán con clases sincrónicas en la web y para que los estudiantes puedan ir transitando los distintos módulos a su propio ritmo (en los horarios que prefieran y desde donde sea que se encuentren).

Además, estará a cargo de docentes e investigadores de amplia experiencia en Neurotecnología e IA Aplicada del Centro Regional de Computación y Neuroingeniería de la UTN.

LA MAYORÍA DE LAS UNIVERSIDADES YA APLICAN LA IA COMO HERRAMIENTA

Si bien son solo la UCh, UM y la UTN quienes ya han lanzado o tienen planificadas las diplomaturas centradas en la Inteligencia Artificial, en todas las otras universidades con sede en Mendoza la IA es moneda corriente como herramienta de trabajo.

Incluso, se han incorporado contenidos que giran en torno al uso adecuado y complementario a las carreras tradicionales.

“El interés en Inteligencia Artificial está en convertirla en una aliada de los procesos y actividades didáctica - pedagógicas”, destacó la secretaria académica de la UNCuyo, Fabiana Molina.

En ese sentido, la casa de estudios organizó un ciclo de charlas sobre la irrupción de la IA donde se analizó qué es la IA y sus vínculos con la educación y la vida cotidiana. También se realizaron capacitaciones en diferentes facultades para la integración crítica de esta herramienta en la enseñanza y aprendizaje.

Además, destacaron que se ha proyectado una materia electiva de Sostenibilidad con IA.

Desde la Universidad de Congreso, la UCA Mendoza y la Universidad Maza, por su parte, confirmaron que no se han planificado carreras o posgrados que giren en torno a la IA, aunque si se han incorporado contenidos y herramientas a la oferta ya existente.

