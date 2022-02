Después de la tercera ola, estiman como “poco probable” que haya nuevos picos de casos de Covid

Mendoza se encuentra atravesando una mejora en las condiciones epidemiológicas de la pandemia tras el cimbronazo de enero con el ingreso de la tercera ola de Covid y el récord de casos que generó.

Teniendo en cuenta este escenario y que la conducta que ha tenido es similar a la de otros países con ingreso de la variante ómicron el jefe de Epidemiología de la provincia, Gonzalo Vera Bello, consideró que aún no se puede asegurar que terminó la tercera ola. Dijo que no se puede afirmar que no aparecerá un nuevo linaje de la variante ómicron que generó esta escalada de contagios.

Reconoció que hay una tendencia a la baja pero los casos aún son muchos. De todas formas, el escenario hacia adelante puede ser más alentador.

“De no mediar una nueva variante de preocupación o nuevo linaje de ómicron, (el virus) no encontrará gente susceptible y de a poco se irá apagando esto”, estimó. Y luego agregó: “Es poco probable que aparezcan nuevos grandes picos”.

Tal cual señalan los expertos, la ola ha tenido una conducta similar en los distintos países: un pico muy rápido y un descenso igualmente abrupto. Esto por dos características que mencionó el epidemiólogo: un periodo de incubación muy breve y la alta transmisibilidad de la variante.

“Por eso hay mucha cantidad de personas que ha cursado este virus desde enero y en general con buena evolución en virtud de la vacuna, dado esto se calcula que por lo menos por tres meses puede haber un respiro”, detalló en referencia a los anticuerpos generados por la infección. Pero además sumó la protección de la vacunación.

“Hay muchas cosas que están sacando en revisión, dicen por lo pronto quedan 90 días de inmunidad (tras contraer Covid)”, pero se está a la espera de estudios que digan si es más o menos, especificó.

“Ya con tres vacunas y haber padecido la enfermedad tenemos muy buena inmunidad, salvo que apareciera una nueva variante que escape a los anticuerpos neutralizantes”, señaló.

En ese sentido hizo referencia a lo que tanto se menciona desde hace unos meses: “Vamos camino a la endemicidad”.

Nuevos linajes de ómicron

Por el momento se han detectado dos subvariantes de ómicron: los linajes BA.2 y BA.3. Sobre la primera se ha visto que es más contagiosa que la versión original aunque, como ella, no pareciera provocar cuadros más graves.

Tal como publicó ayer Infobae, la versión, conocida como BA.2 se ha extendido rápidamente en las últimas semanas a países como Dinamarca, Filipinas y Sudáfrica. “Un estudio de laboratorio sugiere que el rápido ascenso de BA.2 es probablemente el resultado de ser más permeable que BA.1 mientras otros estudios preliminares sugieren que BA.2 puede superar fácilmente la inmunidad de la vacunación y la infección previa, aunque no es mucho mejor que BA.1 al hacerlo”, señaló en referencia al trabajo de un equipo del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Boston, EE .UU.

Luego expresó que si los avances de investigación respaldan estos hallazgos, los científicos creen que es poco probable que el ataque inicial de ómicron de BA.2 cause una segunda ola importante de infecciones, hospitalizaciones y muertes.