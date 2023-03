Denuncian maltrato de mulas de carga en el Aconcagua y el Gobierno ya investiga el caso

Una situación por demás aberrante fue denunciada en el Parque Provincial Aconcagua. Y es que la Fundación Cullunche hizo públicas una serie de fotografías en las que se ve a las mulas de carga del lugar en deplorables condiciones y, según destacaron desde la ONG, es evidente el maltrato constante al que son sometidas por parte de los empleados de las distintas empresas de turismo que operan en la zona.

Ante esta situación, el domingo pasado, integrantes de Cullunche -con la presidenta Jennifer Ibarra a la cabeza- presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAYOT) y la Dirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR). “Este jueves el director de DNRN nos dijo que no sabía nada de la situación porque estaba de licencia. Nos pidió que por favor que le enviáramos todos los datos que teníamos”, explicó a Los Andes, Ibarra.

A raíz de esto último, desde la fundación indicaron que esperan que el Gobierno resuelva en el corto plazo esta problemática, que, destacan, viene de larga data.

Denuncian maltrato animal hacia las mulas de carga en el Aconcagua.

Desde el año 2006 Cullunche llevaba adelante un Programa de Bienestar Animal de Mulas Cargueras. En este contexto, los animales tuvieron 12 años de mejoras, ayuda y control, según explicaron desde la fundación. “Pero en 2017, por decisión unilateral y sin previo aviso, la Secretaria de Ambiente decidió dar de baja el programa. Desde ese momento todo volvió hacía atrás y los animales comenzaron a ser maltratados nuevamente”, explicó Ibarra a este medio.

Desde la Secretaría de Ambiente de la Provincia, en tanto. indicaron que ni bien recibieron la denuncia con las crudas imágenes donde se ve a los animales en malas condiciones, iniciaron una minuciosa investigación. Y agregaron que se está trabajando en el tema desde principios de febrero.

“Existe un reglamento de uso del Parque Aconcagua, y en el capítulo 5 se establece cómo debe hacerse el ingreso de arrieros, de mulas y la continuidad del Programa de Bienestar Animal de Mulas cargueras”, destacó el encargado de la zona de Alta Montaña, Aconcagua y Puente del Inca de la Secretaría de Ambiente, Pablo Perello.

En ese sentido, el funcionario agregó que el programa de Bienestar Animal nunca se discontinuó, sino que en 2018 quedó bajó la órbita de Ambiente, aunque con los mismos profesionales que trabajaban para Cullunche (en su mayoría).

“Estamos analizando las fotografías, pero entendemos que algunas no son de esta temporada, sino de la pasada. Además, estamos hablando con cada uno de los arrieros que trabajan en el Aconagua -son más de 100 y están todos registrados- para recabar la información necesaria y explique las circunstancias. Hay fotos en las que parece que se está maltratando al animal, pero porque así se ve sacado de contexto”, agregó Perello.

La grave denuncia y las dolorosas imágenes

Jennifer Ibarra detalló a Los Andes cómo funcionaba el programa de Bienestar Animal mientras estuvo bajo la órbita de Cullunche. “La Dirección de Recursos Naturales nos daba dinero -dinero justo- para contratar a un veterinario y a dos inspectores. Estos chicos se levantaban todos los días a las 4 de la mañana y controlaban a las mulas para que subieran en buen estado y que no tuvieran lastimaduras. Es decir, se controlaba todo lo referido a la sanidad″, indicó.

Al mismo tiempo, agregó: “Cuando lo dieron de baja al programa nunca nos avisaron, nunca nos dijeron nada, cuando en el convenio decía claramente que si una de las partes decidía retirarse se debía notificar. En ese entonces mandamos una nota expresando nuestro enojo pero nunca nos contestaron y así, sin más, se acabó el programa. Al otro año (2018) volvió todo para atrás. Empezaron todos a maltratar los animales como siempre”.

Por último, Ibarra, expresó: “Todos nos dicen ´ustedes quieren el programa de nuevo por el dinero´ pero no es así. A nosotros ya no nos interesa el programa, lo que en realidad queremos es que saquen a todas las mulas”.

Recursos Naturales analiza las fotos e investiga la denuncia

El 8 de febrero ingresaron las primeras denuncias y fotografías a Recursos Naturales y, desde entonces, se dio intervención a la Policía Rural.

“Se está trabajando desde entonces, pidiendo la identificación de los arrieros y mulas a las empresas que operan en el parque. Hay que entender el contexto de cada foto y sobre esto se está haciendo un informe”, destacó el encargado de Aconcagua y Puente del inca de Ambiente.

Precisamente, Perello -en base a lo que ha averiguado de cada foto- se encuentra realizando un informe para entender lo que se ve cada imagen. “Por lo que se ve en las fotos, en realidad los arrieros -en general- están ayudando a los animales, trabajando en el alivio de cargas, ¡no los están matando! Hay una donde se ve una mula en el rio a la que le están sujetando la cabeza con un lazo. En realidad, esa mula se está ahogando, se la está llevando el agua porque se llenaron las cargas con esa agua. Entonces, la han enlazado con la soga de otro arriero y hay una persona tratando de sacarle la carga para que pueda salir, aun con riesgo de que la mula lo mate a patadas a ese arriero. Hay que ver bien el contexto de cada foto”, agregó Perello.

Por su parte, Sebastián Melchor -director de Recursos Naturales- indicó que hay otra fotografía en la que se ve a una mula sangrando en la parte baja. “Esas son fotos que se toman todos los días, cada mañana a las 5, antes de que los arrieros ingresen las mulas al parque y cuando se hace el control. Si se detecta a alguna que está maltratada, no se la deja entrar y se sanciona a la persona. Esa mula que sangraba fue detectada en el control y no se la dejó entrar”, explicó el funcionario a Los Andes.

“Que exista el programa de Bienestar Animal no quiere decir que no haya maltratos, ya que muchas veces algunos arrieros cometen estos hechos. Pero el programa garantiza que, cuando se identifica a una mula maltratada, se echa a ese arriero y se notifica a la empresa para la que trabaja. Cada arriero tiene una credencial y esta debidamente identificado. Con estas fotos identificamos cuáles son los arrieros, pero tenemos que preguntar el contexto de cada foto. Hay algunas que se entiende, otras no. Se está averiguando foto por foto”, insistió Perello.