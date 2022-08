Sergio Sotelo nació en Bogotá, Colombia. Tiene 48 años y él mismo se describe a sí mismo como “tímido y un poco introvertido”. Pero cuando deja de lado a “Chucho” (como lo llaman sus seres queridos) para dar paso a Queen Kartajena -quien se “apodera” de su ser-, prácticamente no quedan rastros de esa persona retraída. “Sergio es muy tímido, ¡pero Queen Kartajena está muy loca!”, destaca –entre risas- el artista drag queen, quien se dedica a esta disciplina desde hace ya 23 años y fue uno de los pioneros en Mendoza, junto a Maverick (QEPD) y a Nicky Harris. “Al transformarte podés hacer cosas que de otra forma no. ¡Y Queen Kartajena se lleva el mundo por delante!”, agrega maquillada, sonriente, histriónica y con una expresividad y personalidad que eclipsa.

Todos los sábados, Queen Kartajena se presenta en Queen Disco (25 de mayo 318, de Dorrego) con un show en el que puede pasar a mostrar 4 o 5 personalidades distintas en una misma noche, todas bien diferenciadas entre sí y con su expresividad y el maquillaje como infaltables aliados. Y, a donde va Queen Kartajena, va su amiga, colega, vestuarista y asistente Anya First. “No voy a ningún lado sin Anya, ya es una frase instalada el ‘¡no te mueras nunca, Anya!’”, resume Kartajena, siempre sonriente, para intentar graficar lo indispensable que es su compañera en el día a día. Y viceversa.

De Sergio a Queen Kartajena: arte, metamorfosis y las mil personalidades en una misma persona. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Cuando no está en su alter ego de Queen Kartajena, Sergio trabaja además como maquillador profesional, da clases de maquillaje y tiene su propia productora de espectáculos. Pero es el arte drag lo que se ha convertido en el estilo y la forma de vivir la vida para el nacido en Colombia, y quien adoptó el nombre de una de las ciudades más lindas de su país natal (Cartagena) para su personaje. Y también lo adaptó, ya que cambio la “C” por la “K” y la “G” por la “J”. “Quería tener un nombre artístico que tuviera que ver con mis raíces, con mi país. Y lo de ‘Queen’ es porque es una banda que me gustó y escuché siempre”, aclara.

Además de sus shows en vivo en el boliche de Dorrego y de su actividad como maquillador profesional, Sergio (a.k.a. –'también conocido como’, según su sigla en inglés- Queen Kartajena) protagoniza eventos privados, una vez al mes lleva todo su mundo a San Rafael -con una fiesta especial- y es parte del programa “Touch and Go”, que se emite por Canal 7 de Mendoza los sábados a las 23:45.

“Yo era bailarín cuando llegué a Mendoza en 1998, me dedicaba a eso y era lo mío. Además, trabajé un tiempo como delivery de comida rápida, como para tener un ingreso extra. Pero un día me propusieron ser drag. Al principio no quería saber nada, hasta que en julio de 1999 hice mi primer show, me animé y me di cuenta de que era lo mío. Recuerdo que estaba sonando ‘A Little respect’, de Erasure, y empecé a sentir que podía ser yo en el show. Y vi que la gente cantaba y disfrutaba, eso marcó el antes y el después”, rememora sobre su primera vez y ese momento en que descubrió que ser drag queen era lo suyo.

A 24 años de su llegada a Mendoza y a 23 años de su primer show drag, Kartajena destaca cómo cambió la mentalidad a nivel social y cómo hubo una apertura mental tendiente a la tolerancia y al respeto. “Entre 2003 y 2004, cuando salíamos por la Arístides a mostrar nuestro arte y promocionar nuestro show, ‘puto’ era lo mínimo que nos gritaban. Pero después, afortunadamente, todo empezó a cambiar y hoy se nos ve como lo que somos, artistas. En 2004, por ejemplo, acompañamos caminando el recorrido de un Carrusel vendimial y la gente no fue agresiva, nos saludó y todo. Y este año logramos que por primera vez en el acto central de la Fiesta Nacional de la Vendimia hubiera drag queens, así como también en la fiesta de la Ciudad de Mendoza”, reflexiona mientras pasa de su personaje inspirado en la reina María Antonieta –con look cortesano- a una impactante personificación del diablo. ¡Y en tiempo récord!

Queen Kartajena Desde su Colombia natal llegó a Mendoza hace más de 20 años de mochilero como Sergio Sotelo. Encontró en la noche el transformismo, la pasión y el arte que lo llevría a ser conocido internacionalmente como Queen Kartajena. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Estaría bueno que todos, alguna vez en su vida, pudiesen hacer drag”, piensa en voz alta, ríe y recomienda este arte cuyos orígenes se remontan a la época de los romanos y a un momento en que, como las mujeres no tenían permitido actuar, eran los propios hombres quienes se pintaban y vestían para representarlas en escena “Después todo lo que tiene que ver con la androginia llegó más acá en el tiempo, de la mano de David Bowie, Boy George y Grace Jones”, explica.

Un ser camaleónico

Aunque su show en Queen comienza cerca de las 3, cada sábado Sergio llega al boliche ubicado en Guaymallén entre las 22:30 y las 23. Llega con su apariencia más sobria y con la que prácticamente pasa desapercibido: la de un hombre no muy alto y quien se afeita la cabeza –con cejas incluidas- para poder plasmar el arte del maquillaje sobre su piel. Siempre con Anya a su lado y valija en mano, suele ingresar al lugar con sus lentes y su sombrero de tipo pompín –que le regaló Maverick- para disfrutar un poco la antesala y luego subir tranquilo a su camerino.

“Prepararme me puede tomar entre 40 minutos y una hora, ¡es todo una ceremonia, todo un ritual! Sacar la ropa, los distintos trajes, colgarlos en el perchero, preparar el maquillaje. Antes me demoraba entre 3 horas y media y 4 en maquillarme, pero ahora lo hago en 15 minutos. Y cuando el show incluye un cambio rápido de personaje, me he llegado a maquillar en 30 segundos. En cuanto a la ropa, hay una base que son los cancanes, y de ahí todo va cambiando, renuevo la ropa constantemente y la voy customizando”, explica mientras repasa su invaluable vestuario en las perchas.

Entre sus prendas, sobresalen unos impactantes zapatos a los que atesora como su vida misma. “Estos zapatos eran de Susana Giménez, se los diseñó especialmente Verónica De la Canal. Susana se los regaló a La Turca (Ana Laura Nicoletti, gran amiga de Kartajena y dueña de Queen Disco junto a su hermana, Fernanda Nicoletti) y ella me los regaló a mí. ¡Por suerte calzamos lo mismo!”, explica mientras los luce con orgullo.

De Sergio a Queen Kartajena: arte, metamorfosis y las mil personalidades en una misma persona. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Todos los fines de semana Kartajena protagoniza un show diferente a los demás. Sus puestas incluyen reggaetón, pop, electrónica y música de los 80; y la performance de Kartajena implica una puesta en escena donde combina el baile, la actuación y el lip sync (“lo que siempre hemos conocido todos como playback”, agrega en tono humorístico).

“Es un arte muy camaleónica y en el que podés hacer distintos estilos. No solamente tenés que quedarte en el cliché de que una drag queen tiene que hacer Madonna sí o sí, ¡porque también podemos hacer cuarteto, por ejemplo!”, sigue el artista.

Para su puesta en escena y producción con Los Andes, Sergio Sotelo eligió mostrar a Queen Kartajena en 3 de sus infinitas facetas: una más galáctica y con brillos como protagonistas, la ya mencionada inspirada en la reina María Antonieta –con corona incluida- y el impactante e imponente diablo, tan abrumador como colorido. Y con cada una de ellas la intención es mostrar aquello que cotidianamente, como Sergio, quizás no puede mostrar de su esencia.

De Sergio a Queen Kartajena: arte, metamorfosis y las mil personalidades en una misma persona. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Humildad, perseverancia y resiliencia

Sergio Sotelo lleva la mitad de su vida viviendo en Mendoza. Llegó en octubre de 1998, como mochilero y sin siquiera imaginarse todavía lo que le deparaba el destino. “Mi destino no era Mendoza. Hice todo Sudamérica de mochilero, caminando, y llegué a Argentina en julio de 1998. Me invitaron a Córdoba, estuve allí, después en Uruguay y también en Chile. Y estando en Santiago me invitaron a Mendoza, así fue como llegué a Mendoza”, repasa.

A los dos meses de haber pisado Mendoza, Segio conoció a Andrés y se puso de novio. De hecho, en enero de este año ambos contrajeron matrimonio.

La decisión de viajar como mochilero por todo el continente y dejar su tierra natal no tuvo un punto de partida muy feliz que digamos, ya que fue por una cuestión de sexualidad y de un conflicto familiar. “Mi familia era muy conservadora, y yo decidí irme a buscar mi vida. Ya viste como dicen, nadie es profeta en su tierra”, repasa con naturalidad Sergio, antes de comenzar a maquillarse y darle vida a Queen Kartajena.

De Sergio a Queen Kartajena: arte, metamorfosis y las mil personalidades en una misma persona. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Sin embargo, de la misma manera en que la mentalidad de gran parte de la sociedad cambió durante los últimos años, también ese “click” se sintió a nivel familiar. Y ahora el vínculo con sus padres y sus 5 hermanos –quienes siguen en Colombia- es estrecho y muy feliz. “Después de 15 años pude volver a Colombia a visitar a mi familia, y fue como una redención. Ahora mi familia me acepta y me ven como el artista de la familia”, agrega, siempre sonriente.

Queen Kartajena y su amiga y colega Nicky Harris tienen participaciones especiales en la película “Papá al rescate”, que se filmó durante los últimos meses en Mendoza y que tiene a Benjamín Vicuña y Laurita Fernández como protagonistas. Claro que todo esto llega ahora y de la mano de su consagración (merecidísima), aquella que aún ni se asomaba a comienzos de los 2000.

Sus conocimientos de maquillaje se remontan a aquellos años, por ejemplo. Y lo básico –y, a la vez, más importante- lo aprendió por su cuenta. “Todo lo aprendí de autodidacta. Pero para poder dar clases de maquillaje me pedían que tuviera hecho el curso. El tema es que al ms de haberme anotado para aprender ya estaba dando clases en ese mismo lugar”, rememora quien, dentro de su CV y trayectoria, también se destaca por haber sido elegida y coronada como Reina Nacional Drag Queen en 2004.

En cuanto a referentes en su arte, Queen Kartajena destaca a Diva Divine y Rupaul, dos personas que iniciaron y abrieron el camino del mundo drag en la década del ‘80. “Hay una serie en Netflix que se llama ‘Posse’ y que está ambientada en los ‘80 y ‘90, en una época en que ser gay era tabú y también comenzaba a asomar el VIH. Hay partes de esa serie que me identifican, y confieso que he llorado viéndola”, se sincera, a corazón abierto.

De Sergio a Queen Kartajena: arte, metamorfosis y las mil personalidades en una misma persona. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

Luego de casi tres horas de charla –porque eso es lo que fue, más que una entrevista- y de haberse transformado y pasado por las tres personalidades que eligió para lucirse ante Los Andes, Queen Kartajena comienza el proceso para volver a ser Sergio Sotelo. “Cuando estoy en el escenario y me gritan ‘¡Sergio!’ o ‘¡Chucho!’, no les respondo. ¡Porque no soy Sergio, soy Queen Kartajena!”, confiesa entre risas.

Toallitas descartables húmedas, cremas y movimientos ágiles son claves al momento de desmaquillarse y volver a ser el Sergio introvertido y con una apariencia un tanto más tímida. Anya, ¡siempre Anya!, le da una mano con todo el proceso, y también guardando el vestuario en la valija. “Cuando vi que la gente me reconocía en la calle y me saludaba, ahí confirmé que ser drag queen era lo mío. Y tengo bien en claro que si querés llegar lejos en la vida, es fundamental tener humildad, trabajar por ello y no pisotear a los demás”, cierra mientras cruza la puerta del boliche cerca del mediodía, con su pompín negro, sus lentes y casi sin rastros de esas capas y capas de maquillaje que lo cubrían hasta hacía 10 minutos.