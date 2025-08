Cómo es vivir en 100 países con 30 años: la marca impresionante de un mendocino y la lista completa de lugares

"No sé si hay otro mendocino que haya llegado a los 100 países , y creo que a nivel nacional no son más de 10 o 15 las personas que lo han hecho. Pero lo importante es que estoy muy contento de haber podido alcanzar esa meta que me propuse hace ya un tiempo", cuenta Agustín a Los Andes desde esta poco conocida república -al menos en esta parte del mundo- y que tiene una fuerte influencia soviética , pero también persa ( 90% de su población es de religión islámica ).

Los lugares más exóticos visitados -hasta el momento-, anécdotas increíbles -como la vez que buceó entre tiburones o cuando estuvieron a punto de secuestrarlo en Haití- y el listado de los 100 países ya visitados.

"Un día, cuando tenía 18 años, me miré a mí mismo y me planteé que quería hacer un país por año, como para llegar a los 80 años con 80 países visitados. ¡Pero se me fue un poco de las manos!", reflexiona, en voz alta y entre risas, el mendocino que festejó sus 30 años guiando un avión de caza y en una zona rural de Francia.

Agustín Saez viajó por 100 países 9 Cómo es vivir en 100 países con 30 años: la marca impresionante de un joven y la lista completa. Foto: Gentileza Agustín Saez

La vuelta al mundo en 100 países

Agustín Saez estudió Administración de Empresas en la UNCuyo y se fue a vivir a Francia en 2015. Allí fijó su sitio de residencia, una especie de campo base. Desde aquel país trabaja en lo suyo (como freelance haciendo consultorías para empresas), y entre proyecto y proyecto aprovecha para viajar.

Incluso, a veces lleva su vida nómade con algunas de sus misiones a cuestas.

La primera vez que Agus (@agustintravel en Instagram) salió de Argentina fue para su viaje de egresados de la secundaria. En un mismo año, fue a Brasil y a Chile, con sus amigos. Pero fue hace 10 años cuando entendió que la vida era aquello que transcurría mientras estaba viajando y conociendo destinos.

"En el último año de la universidad surgió la posibilidad de un intercambio en Francia. Me gradué y me fui con la beca -y algunos ahorros- a Francia. Ahí empecé todo y me di cuenta de que si no empezaba ahí, no empezaba nunca más", rememora Agustín.

A dedo, en verano de 2016, pudo viajar desde Francia a Rusia. Y estando en este último país, cruzó a pie la frontera con Ucrania, algo impensado en la actualidad y en el contexto de guerra entre los dos países. Y si de viajes imposibles de hacer en la actualidad -dado el contexto bélico internacional-, también en 2018 pudo visitar Israel y cruzar hacia Palestina en la misma expedición.

"Ese viaje lo pagó una empresa en la que estaba trabajando. A modo de reconocimiento a los empleados, todos los años pagaban un viaje. Y ese año fuimos a Tel Aviv, Jerusalén y cruzamos a territorio de Palestina, era otra época y estaba todo más tranquilo", describe el joven, quien también se dedica a invertir en bolsa.

Una colección de anécdotas

Por supuesto, y como es de esperar, Agustín Saez tiene anotados los 100 países que ha conocido en estos años. En el listado los hay de todo típico, desde exóticos y pocos conocidos, hasta populares y siempre abarrotados de visitantes. Ya se ha acostumbrado a viajar solo y hasta define esta costumbre como una experiencia en sí misma.

Casi secuestrado en Haití

Entre tantas anécdotas, una que jamás logrará olvidar -ni siquiera aunque lo intente una y otra vez- es la que lo llevó a casi ser secuestrado en Haití.

“En agosto 2021 conseguí un pasaje económico (100 dólares) para viajar de Bélgica a República Dominicana, por lo que lo aproveché. Y estando en Dominicana, tuve la idea de visitar Haití, ya que son países que comparten la misma isla. Yo no lo sabía ni había leído nada, pero justo fue en una época en que el Gobierno de Haití se había disipado y habían matado al presidente. No había policía, no había fuerzas de seguridad, era tierra de nadie y la gente estaba tomando las calles”, rememora Agustín sobre aquella experiencia que podría haber sido traumática, pero afortunadamente quedó en anécdota.

Tras unos días en Dominicana, ajeno por completo a lo que ocurría del otro lado de la isla, Saez decidió subir a un autobús para cruzar a Haití.

“Cuando tomé el colectivo, me dijeron que era el último que iba a salir para Haití, ya que una semana antes habían tenido problemas. Pero yo me mandé igual. Cuando llegué, la realidad era súper contrastante a lo que había en Dominicana. Era una distopía, una sociedad viviendo 100 años atrás, cocinando en la calle, sin luz. No lo podía creer”, repasa el mendocino aventurero.

Saez había reservado una habitación en el único hotel que recibía a turistas en ese país azotado por tantas vulnerabilidades y crisis. Y, en medio de la guerra civil y del caos que imperaba, cualquier extranjero asomaba como una tentación para convertirse en botín de secuestro, para luego pedir rescate.

“Me había ido a buscar un amigo que me había hecho, en su moto. Me acuerdo de que hice el Check Out y, ni bien pisé la calle, vi que había gente con cadenas esperando en la puerta. Es tan difícil la situación en Haití, que la propia gente del lugar suele asaltar a los turistas o, lo que es peor, los secuestra para luego pedir rescate a las familias. Por suerte pude subir rápido a la moto de mi amigo y pudimos escapar, pero fue una experiencia complicada”, recapitula sobre una de sus infinitas anécdotas.

Fascinación con Asia central

Tayikistán, país donde se encuentra desde hace cinco días y que se ha convertido en su destino número cien, ha dejado fascinado al aventurero Agustín Saez.

"Es un lugar muy loco, uno de los países que más me ha impactado. Porque su historia y herencia combinan lo que dejó la URSS, pero también la cultura persa. Nunca me imaginé que iba a venir, pero el año pasado salió la oferta de una aerolínea low cost de Europa en la que, si pagabas el abono anual de 500 dólares, podías volar gratis durante todo el año", describe el mendocino.

Así fue como en los últimos meses, y sin abandonar su sitio estratégico de París como "hub", pudo recorrer todo el continente asiático. Y ello le permitió conocer -y enamorarse- de las montañas de la región, ubicadas en zonas comprendidas por Uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán.

La odisea para salir de Pakistán y los problemas con la comida en India

Otro de los países que nutren la lista de Agustín es Pakistán, donde el Islam es la religión predominante. Y es tan el compromiso religioso en estas tierras, que casi queda sitiado en este país como consecuencia de una de sus festividades.

"Tenía pasaje ya comprado y necesitaba salir de Pakistán, ya que el aeropuerto del que salía estaba a 400 kilómetros. Pero justo ese día había una fiesta religiosa y habían bloqueado con vehículos militares y privados la ruta, para que nadie se fuera del pueblo. Tuve que bajarme, hacer varias partes caminando por postas y convencer a las autoridades que necesitaba viajar. ¡Muchas personas me miraban como si fuese un espía! Pero, por suerte, salió todo bien", rememora.

La experiencia en India también amerita una mención aparte en sus reconstrucciones, sobre todo si de higiene, gastronomía y bromatología hay que hablar.

"La impresión que te llevás al llegar a India es muy fuerte. Hay tanta gente que, mientras esperás el transporte, ves que hay gente comiendo y haciendo sus necesidades en el suelo y en el mismo lugar. De hecho, estuve siete días entre India y Pakistán, y fueron siete días complicados a nivel comida. Yo pensaba que era todo exagerado, pero a lo primero que comí, fui a parar al baño. Y después andaba con el botiquín con píldoras para todos lados", acota.

Tailandia, comiendo "a lo Marley" y una foto para la historia

La gastronomía de India y Pakistán no es la única que recordará por siempre Saez. Porque en Tailandia, Agustín comió gusanos, patas de rana, carne de cocodrilo y otros manjares poco convencionales.

"¡Sentía que era Marley cuando come los bichos en su programa!", confiesa, siempre entre risas.

Y en una reserva natural de animales -también de Tailandia-, el mendocino logró tomarse una de las fotos más emblemáticas de su vida itinerante: en un jeep, rodeado de dos jirafas y dos cebras.

Es una reserva natural donde no se permite tocar a los animales. Pero todos hacen el truco de dejar zanahoria en el capot del vehículo para que se acerquen. Y, cuando yo dejé, se acercaron las jirafas y las cebras, y así saqué esa foto", agrega.

También en Tailandia se fotografió con un tigre de 250 kilos, mientras que en las Islas Maldivas (Asia) pudo nadar con tiburones y sin ningún elemento de seguridad.

Los 100 países visitados por Agustín