Cambios en la entrega de leche: Nadal dijo que es un ajuste y que puede haber un déficit en la ingesta

Tras conocerse que el gobierno nacional realizará cambios en la entrega de leche para madres y niños en centros de salud, la ministra de Salud de la provincia, Ana María Nadal, consideró que se trata de una medida de ajuste y que desde el gobierno local creen que puede llevar a un déficit en el consumo de este producto y sus nutrientes. Esto en particular si se tiene en cuenta que los beneficiarios son personas de sectores de menores ingresos a quienes les costará más cubrir lo que no reciban.

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Resolución 409/2022 publicada en el Boletín Oficial del 7 el marzo, dio a conocer que a partir del 1 de marzo quedó suspendida la entrega de leche a los beneficiarios del Programa Materno infantil y en su lugar, se depositará una suma mensual de 800 pesos a los beneficiarios de la Asignación por Embarazo y Asignación Universal por hijo. La entrega de cajas se hacía en los centros de salud mientras que ahora serán los beneficiarios los que, con el dinero recibido, compren el insumo. Ya se implementó desde marzo. El gobierno de Rodolfo Suárez puso el tema en agenda con un comunicado emitido hoy y encendió el alerta. Luego, se organizó una conferencia de prensa para marcar postura respecto del tema.

“Entendemos que va a haber un déficit en el consumo de leche porque lo que se entregaba promedio físicamente eran dos cajas de 800 gramos por niño y esto no va alcanzar con los valores que hoy tiene la leche”, advirtió la ministra.

Estimo que alcanzará para poco más de una, ya que el valor en el mercado está entre los 500 y 600 pesos según la marca.

La funcionaria resaltó que la entrega de leche ha sido siempre una política nacional, “ahora tendremos que evaluar qué va a pasar porque nunca ha sido una política provincial, esto es un ajuste, por decirlo de alguna manera de la Nación hacia las cuestiones que distribuye fundamentalmente con los alimentos hacia la provincia”, manifestó.

Vale aclarar que la entrega se hace a todas las provincias.

“No solo vemos que habrá un ajuste en la cantidad de leche que la Nación entrega a las mamás y a los niños sino que también desde el punto de vista sanitario lo entendemos como inoportuno porque siempre la entrega de la leche fue un momento de captación, de oportunidades, de que las mamás acerquen a sus chicos y ellas mismas se hagan un control de salud”, amplió sobre las consecuencias de la medida nacional.

Qué cambia en la entrega de leche

El ministerio mendocino informó en un comunicado que antes de esta medida la entrega de leche de 2 kg mensuales se realizaba en los centros de salud de la provincia y se distribuía a las embarazadas y puérperas y a los niños a partir de los 6 meses de edad y hasta los 2 años. El beneficio se extendía hasta los 5 años en niños de bajo peso o riesgo nutricional que recibían un kilo adicional (es decir 3 kg por mes). El promedio de entrega de leche era de 30.000 kilos mensuales. Esto favorecía la asistencia a los controles de salud, ayudaba a detectar situaciones de riesgo tales como violencia intrafamiliar y garantiza el acceso alimentario a esta población.

A partir de los cambios implementados no sólo podría esperase una reducción en el acceso, sino que además se reduce la población objetivo.

Recibirán cobertura las personas titulares de las asignaciones para personas gestantes, puérperas y niños sólo hasta los 3 años de vida, pero quedan sin cobertura los mayores de esa edad bajo peso y hasta los 5 años.

En este sentido, Nadal dijo que con el stock que tiene guardado la provincia buscarán cubrir el segmento de los niños de entre 3 y 5 años con bajo peso, lo cual estimó puede alcanzar para unos dos meses. Luego verán cómo se reconfiguran las estrategias provinciales para complementar lo entregado por Nación.

Además, la ministra consideró que esto podría tener consecuencias en el nivel de nutrición de los niños, por lo que la provincia evaluará si esta restricción la compromete.

“Hoy la provincia y el país tienen índices elevados de malnutrición incluso por encima del promedio de la región de las Américas y tiene que ver con malnutrición, tiene que ver con chicos con sobrepeso y malnutridos por lo tanto entendemos que los alimentos saludables como en este caso la leche son indispensables para mejorar la nutrición”, expresó.

Pero no sólo eso, no puede soslayarse el factor “inflación”. Justamente a eso hizo referencia el ex Secretario de Gobierno de Salud de la Nación de la gestión macrista, Adolfo Rubinstein, quien la acompañó en una conferencia de prensa, en su visita a la provincia.

“En un contexto inflacionario como el que estamos viviendo tener un valor fijo como el que está puesto en la asignación es un error, porque se va a desactualizar rápido, va a ser un problema cada vez mayor”, apuntó.

“La entrega de leche fue siempre una estrategia de Nación, importante y gratificante porque realmente resolvemos un problema serio (...) la decisión que ha tomado el gobierno nacional no solo es equivocada sino también inoportuna, en realidad justamente la entrega de leche es una estrategia fundamental para acercar a las madres a los centros y para “capturar” la atención de los chicos y de las embarazadas”, mencionó Rubinstein.

En tanto, Nadal volvió a destacar que la mejor alimentación es la lactancia materna que habría que extender al menos hasta el año de vida y, si se puede, un poco después.

Reclamo y evaluación

Por otra parte, en cuanto a las fórmulas especiales, dijo que estas son compradas por la provincia y en ese sentido, se seguirá con la estrategia de complemento para completar la estrategia de Nación.

Dijo que desde el gobierno mendocino se ha hecho el reclamo al gobierno nacional: “Los argumentos esgrimidos por la Nación tienen que ver con el empoderamiento de las personas para hacer el ejercicio y el derecho del consumidor de adquirir la leche y entienden que les llegaría a las personas con AUH y así les llegara efectivamente a quienes más necesitan”, señaló.

En definitiva a partir de ahora vendrá un tiempo de observación: explicó que se va a evaluar cómo llega el recurso, qué se compra y hacer un esfuerzo de gestión sanitaria para saber si los chicos están alcanzando a cubrir lo que necesitan.

Es la Anses la que informa quiénes son los beneficiarios, quienes recibirán 800 pesos mensuales por niño, a través de la Asignación Universal por Hijo, hasta los tres años de vida.