Bomberos Voluntarios de San Martín suman una nueva autobomba fabricada en Estados Unidos.

La Asociación de Bomberos Voluntarios El Libertador de General San Martín continúa ampliando su capacidad operativa. En las últimas horas incorporó una nueva autobomba urbana pesada fabricada en Estados Unidos, una unidad que se integrará al servicio activo y que permitirá reforzar la respuesta ante incendios, siniestros viales y otras emergencias en el departamento y en toda la Zona Este.

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Se trata de un vehículo construido sobre chasis Spartan y diseñado específicamente para tareas bomberiles . La unidad ya se encuentra en el cuartel sanmartiniano y será presentada oficialmente a la comunidad en los próximos días.

La compra fue concretada por iniciativa de la propia institución y mediante un importante esfuerzo económico realizado con recursos propios, una modalidad que se ha convertido en una característica del crecimiento sostenido que viene mostrando el cuartel durante los últimos años.

Desde la entidad destacaron que la incorporación permitirá disponer de más recursos operativos, mejorar la seguridad del personal y optimizar la capacidad de respuesta frente a situaciones que ponen en riesgo vidas y bienes materiales. A demás, la nueva autobomba se convierte en la novena unidad incorporada por la institución dentro de un proceso sostenido de crecimiento y modernización que ha fortalecido notablemente la capacidad operativa del cuartel.

La llegada de esta autobomba se suma a una serie de incorporaciones realizadas recientemente por la institución. En abril de este año, el cuartel había presentado una unidad forestal 6x6 de origen suizo , con capacidad para 6.500 litros de agua y destinada especialmente al combate de incendios rurales y de interfase.

Antes, en julio de 2024, los bomberos habían adquirido una autobomba Mercedes Benz 1124 fabricada en Alemania, equipada con sistema de alta y baja presión y una capacidad de 3.500 litros, destinada al combate de incendios urbanos.

Además, durante los últimos años el cuerpo activo sumó otras unidades operativas de distintos tipos, consolidando una de las flotas más importantes y completas de la región. Con esta nueva incorporación, el parque automotor continúa creciendo para dar respuesta a una demanda cada vez más amplia y compleja.

Referente en la Zona Este

El crecimiento del cuartel de Bomberos Voluntarios El Libertador ha sido sostenido tanto en equipamiento como en capacitación de personal. Actualmente la institución presta servicio no solo en San Martín, sino que también brinda apoyo a otros departamentos del Este mendocino cuando las emergencias así lo requieren.

La nueva autobomba representa un nuevo paso dentro de ese proceso de modernización permanente que la institución viene impulsando con recursos propios, aportes de la comunidad y distintas fuentes de financiamiento. El objetivo sigue siendo el mismo: contar con más y mejores herramientas para proteger vidas y bienes ante situaciones de emergencia.

La presentación oficial de la unidad se realizará próximamente, aunque el vehículo ya se encuentra en el cuartel y en condiciones de incorporarse al servicio cuando sea necesario.