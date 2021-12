Aumentaron los problemas de visión por el uso excesivo de pantallas en pandemia

La pandemia ha dejado sus secuelas. No sólo en lo relacionado específicamente con el Covid-19 sino también con otras enfermedades “colaterales”. Y entre ellas aparecen las vinculadas con la vista. Según indican los especialistas, las afecciones oculares se incrementaron durante los últimos meses, ampliando las consultas de hasta siete de cada 10 pacientes por cuestiones relacionadas a pasar mucho tiempo mirando una pantalla.

Pasar horas mirando el celular, viendo la televisión o trabajando desde casa más horas de las que habitualmente pasábamos de manera presencial en los lugares de trabajo, impactó directamente en la “calidad de visión” de los mendocinos. Así lo explican algunos de los especialistas consultados por Los Andes.

Además, esto quedó demostrado en un estudio elaborado por un grupo de profesionales que integran la Sociedad Argentina de Ofalmología Infantil. El doctor Carlos Kotlik, quien forma parte del grupo como jefe del servicio de Oftalmología del hospital Notti, explicó que la permanencia de los chicos frente a las pantallas y en habitaciones oscuras durante 2020 generó más casos de miopía que en 2019. “Para tener una idea, un ojo normal mide alrededor de 22 milímetros. Hemos medido ojos de 25 a 32 milímetros y esto fue producto del encierro”, detalló el docente de la carrera de Medicina en la UNCuyo y director de la Clínica Oftalmológica Kotlik.

Agregó: “Mientras que en otras épocas los padres debían llamar a sus hijos para que entren a sus casas después de largas horas, hoy los tienen que sacar a la fuerza para evitar que estén todo el día frente a la Play o los teléfonos”.

El oftalmólogo Sergio Figueroa, que trabaja en hospitales de Rivadavia y San Martín, contó que las consultas por ojo rojo, lagrimeo, ardor y molestia fueron creciendo con el tiempo. “Muchos fueron para cambiar anteojos pero también apareció mucha gente joven y gente grande que tuvo que volver a usar la computadora y se dieron cuenta de que no veían de cerca. Y también se manifestaron muchos problemas de ojo seco”, detalló el especialista. Añadió que si bien una lágrima en el ojo dura 13 segundos, muchos pacientes se dieron cuenta de que tenían problemas cuando a los cinco segundos debían pestañear por el ardor.

Figueroa indicó que en los chicos, con el uso prolongado de la pantalla, se incrementaron los casos de miopía. “En los grandes el problema más frecuente fue el ojo seco. En los chicos, miopía. La recomendación es consultar al oftalmólogo para ver cómo está la visión”, apuntó.

Respecto del ojo seco, Kotlik puntualizó que Mendoza es propicio para ese diagnóstico y que se exacerba el permanecer frente a la pantalla más tiempo que el debido.

Mientras que una persona al aire libre, caminando o conversando con otra pestañea alrededor de 13 veces por minuto, esa cifra se achica a 8 cuando uno está frente al teléfono, el televisor o la computadora. “Esa diferencia entre 13 y 8 puede parecer muy poco significativa pero resulta trascendente cuando se trata de Mendoza, una provincia desértica y seca”, indicó.

Pantallas dañinas

El oftalmólogo Rolando Pons indicó que las pantallas de celulares, por ejemplo, son realmente dañinas y sobre todo en Mendoza, por su clima seco, el efecto es peor. “Estar expuesto a una fuente radiante es potenciar todo síntoma de ojo seco. Estar leyendo o con atención continua genera evaporación constante de la película lagrimal y a cualquier edad provoca ojo seco”, dijo el especialista.

Además, indicó Pons, la pantalla es una fuente de radiación ultravioleta. Según dijo, es como tomar sol en cama solar en escasas cantidades, lo cual genera queratitis y foto traumatismos en la retina. “No es grave, pero son muchas horas de exposición”, destacó.

En tercer lugar, Pons indicó que ha aumentado el porcentaje de miopía en la población infantil y que se pasó de un 10% a un 30% actual. “Es exacerbada la aparición en chicos jóvenes”, remarcó.

Pons también hizo referencia a la fatiga visual, explicando que la provoca el estado de convergencia y el trabajo de acomodación del ojo por las fuentes de lectura cercana. “El motivo de consulta por la exposición acentuada aumentó 20%”, aseguró.

No son patologías graves

Silvana Stagnoli, oftalmóloga de OSEP, coincidió con sus colegas y dijo que las consultas por ojo seco fueron las más frecuentes. “Algunos pacientes venían directamente para que les indicásemos anteojos porque con la pantalla del celular y la luz apagada les generó más miopía. A algunos pacientes también les recomendamos el tratamiento antirreflejo con los filtros de luz azul para el tema del brillo”, señaló.

Stagnoli dijo que también se incrementaron las consultas relacionadas con los pedidos de lágrimas artificiales. “Y a eso hay que sumarle los síntomas adivitivos a la parte visual, como las contracturas cervicales que vienen de la mano del uso de estos aparatos”, destacó.

La especialista indicó que, sin embargo, estas patologías no son graves y que incluso las conjuntivitis derivadas del Covid se manifestaron como conjuntivitis virales comunes. “No salían fuera de eso. No son patologías graves. Lo que si ocurrió es que muchos dejaron de tratarse durante el año pasado, incluso aquellos pacientes con glaucoma y no hicieron sus controles adecuados”, aseguró.

La profesional indicó que quienes consultan con mayor frecuencia son los padres de chicos que pasan muchas horas frente a la pantalla y las personas en el rango de los 20 a los 40 años. “Siete de cada diez pacientes consultaron por las afecciones de las que venimos hablando. Mucho ardor ocular y cansancio”, finalizó.